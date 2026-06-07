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Política

Defensoría denuncia intento de fraude tras reportes de marcas en las cédulas

La Defensoría del Pueblo alertó a la ciudadanía revisar las cédulas antes de votar y denunciar cualquier alteración para evitar la nulidad de sus votos.

Defensoría denuncia alteraciones en las cédulas de sufragio.
Defensoría denuncia alteraciones en las cédulas de sufragio. | Foto: Defensoría del Pueblo
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La Defensoría del Pueblo denunció un intento de fraude tras confirmarse múltiples reportes de cédulas de sufragio marcadas antes de ser entregadas a los electores. Según detalló el organismo, esta acción busca perjudicar el proceso. "Denunciamos un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía", señalaron a través de sus canales oficiales.

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Llamado urgente a los votantes

Ante esta situación, las autoridades pidieron a los ciudadanos verificar que la cartilla esté completamente limpia por ambos lados antes de ingresar a marcar su voto. La entidad advirtió que recibir una cédula previamente marcada o alterada podría acarrear la nulidad del voto, y vulneral el derecho de sufragio. "Se trata de una nueva modalidad que linda con el fraude", denunció la Defensoría.

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Además, instó a los miembros de mesa, fiscalizadores del JNE y personal de la ONPE a fortalecer la vigilancia, y se recordó a la población que cualquier irregularidad debe ser denunciada ante las autoridades y el personal del Ministerio Público desplegado en los locales de votación

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