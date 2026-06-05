HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM
Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM      Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM      Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM      
EN VIVO

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la hora final | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Hernán Barcos es anunciado como nuevo jugador de Sporting Cristal para afrontar el Torneo Clausura y Copa Sudamericana: "Bienvenido al Rímac, Pirata"

Sporting Cristal anuncia de manera oficial a Hernán Barcos como su nuevo delantero para afrontar lo que resta de la Liga 1 2026 y los dieciseisavos de final de Copa Sudamericana.

Hernán Barcos es nuevo jugador de Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal
Hernán Barcos es nuevo jugador de Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal
Escuchar
Resumen
Compartir

Es oficial. Sporting Cristal anunció a Hernán Barcos como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026 y los dieciseisavos de final en la Copa Sudamericana. La contratación del ‘Pirata’ venía siendo uno de los fichajes más comentados del mercado de pases debido a su pasado en Alianza Lima.

El club rimense confirmó la llegada del experimentado delantero a través de sus redes sociales. “A darlo todo por la celeste”, indicó la institución en su cuenta oficial de X.

Sporting Cristal oficializó el fichaje de Hernán Barcos. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal oficializó el fichaje de Hernán Barcos. Foto: Sporting Cristal

PUEDES VER: Jean Ferrari, Director General de la FPF, integra equipo técnico de Fuerza Popular y reaparece cerca del entorno de Keiko Fujimori

lr.pe

Hernán Barcos es anunciado como nuevo jugador de Sporting Cristal para afrontar el Torneo Clausura y Copa Sudamericana

El ‘Pirata’ llega luego de una destacada campaña con FC Cajamarca, donde anotó nueve goles en el Torneo Apertura 2026. Según indicó la institución rimense, el delantero permanecerá en el conjunto celeste por seis meses. Al término de la temporada, ambas partes evaluarán una posible continuidad en función de los resultados obtenidos.

Con este fichaje, Sporting Cristal busca reforzar su ataque y pelear por los primeros lugares del Torneo Clausura, con la misión de dejar atrás la irregular primera mitad de año.

PUEDES VER: Fixture Mundial 2026 por grupos: calendario, fechas y horarios de todos los encuentros

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Hernán Barcos?

  • Racing Club (Argentina)
  • Guaraní (Paraguay)
  • CD Olmedo (Ecuador)
  • Estrella Roja (Serbia)
  • Huracán (Argentina)
  • SH Shenhua (China)
  • SZ Ruby (China)
  • LDU Quito (Ecuador)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Gremio (Brasil)
  • TJ Teda (China)
  • Sporting CP (Portugal)
  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Cruzeiro (Brasil)
  • Atlético Nacional (Colombia)
  • Bashundhara Kings (Bandladesh)
  • FC Messina (Italia)
  • Alianza Lima (Perú)
  • FC Cajamarca (Perú)
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Diego Rebagliati revela quién truncó el fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal: "Cuando estuvo la opción, dijo 'no'"

Diego Rebagliati revela quién truncó el fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal: "Cuando estuvo la opción, dijo 'no'"

LEER MÁS
Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

LEER MÁS
Hernán Barcos rompe su silencio y revela cómo se dio su salida de Alianza Lima: “Me sacaron”

Hernán Barcos rompe su silencio y revela cómo se dio su salida de Alianza Lima: “Me sacaron”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Haití EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico, alineaciones y dónde ver partido amistoso

Perú vs Haití EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico, alineaciones y dónde ver partido amistoso

LEER MÁS
Canal de TV para ver el partido Perú - Haití por el amistoso de fecha FIFA previo al Mundial 2026

Canal de TV para ver el partido Perú - Haití por el amistoso de fecha FIFA previo al Mundial 2026

LEER MÁS
Fixture Mundial 2026 por grupos: calendario, fechas y horarios de todos los encuentros

Fixture Mundial 2026 por grupos: calendario, fechas y horarios de todos los encuentros

LEER MÁS
Partidos de hoy, viernes 5 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, viernes 5 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Brasil - Egipto: fecha, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional FIFA previo al inicio del Mundial 2026

Brasil - Egipto: fecha, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional FIFA previo al inicio del Mundial 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025