Hernán Barcos es anunciado como nuevo jugador de Sporting Cristal para afrontar el Torneo Clausura y Copa Sudamericana: "Bienvenido al Rímac, Pirata"

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Es oficial. Sporting Cristal anunció a Hernán Barcos como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026 y los dieciseisavos de final en la Copa Sudamericana. La contratación del ‘Pirata’ venía siendo uno de los fichajes más comentados del mercado de pases debido a su pasado en Alianza Lima.

El club rimense confirmó la llegada del experimentado delantero a través de sus redes sociales. “A darlo todo por la celeste”, indicó la institución en su cuenta oficial de X.

Sporting Cristal oficializó el fichaje de Hernán Barcos. Foto: Sporting Cristal

Hernán Barcos es anunciado como nuevo jugador de Sporting Cristal para afrontar el Torneo Clausura y Copa Sudamericana

El ‘Pirata’ llega luego de una destacada campaña con FC Cajamarca, donde anotó nueve goles en el Torneo Apertura 2026. Según indicó la institución rimense, el delantero permanecerá en el conjunto celeste por seis meses. Al término de la temporada, ambas partes evaluarán una posible continuidad en función de los resultados obtenidos.

Con este fichaje, Sporting Cristal busca reforzar su ataque y pelear por los primeros lugares del Torneo Clausura, con la misión de dejar atrás la irregular primera mitad de año.

¿En qué equipos ha jugado Hernán Barcos?