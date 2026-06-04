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Partidos de hoy, jueves 4 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previo al inicio del Mundial 2026 y la Copa Ecuador.

Programación de los partidos de hoy, jueves 4 de junio. Foto: composición LR/FFF/AFP
Programación de los partidos de hoy, jueves 4 de junio. Foto: composición LR/FFF/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 4 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGo) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

A pocos días de que empiece el Mundial 2026, las distintas selecciones continúan con su preparación y afrontan una serie de partidos internacionales para llegar de la mejor manera a la competición. España y Francia tendrán acción en esta fecha.

PUEDES VER: 'Chicho' Salas ganó millonaria demanda a Alianza Lima: PJ ordenó indemnización al DT por daños y perjuicios

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Amistosos internacionales FIFA HOY

  • Eslovenia vs Chipre
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Suecia vs Grecia
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • España vs Irak
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Francia vs Costa de Marfil
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

PUEDES VER: Partidos de la VNL 2026: programación, horarios y dónde ver la Liga de Naciones de Voleibol Femenino

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Partidos de HOY en la Copa Ecuador

  • Deportivo Cuenca Juniors vs Macará
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports
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