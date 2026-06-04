Partidos de hoy, jueves 4 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 4 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGo) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

A pocos días de que empiece el Mundial 2026, las distintas selecciones continúan con su preparación y afrontan una serie de partidos internacionales para llegar de la mejor manera a la competición. España y Francia tendrán acción en esta fecha.

Amistosos internacionales FIFA HOY

Eslovenia vs Chipre

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Suecia vs Grecia

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Disney Plus

España vs Irak

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Francia vs Costa de Marfil

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Copa Ecuador