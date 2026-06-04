Partidos de hoy, jueves 4 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previo al inicio del Mundial 2026 y la Copa Ecuador.
- Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026
- Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 4 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGo) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
A pocos días de que empiece el Mundial 2026, las distintas selecciones continúan con su preparación y afrontan una serie de partidos internacionales para llegar de la mejor manera a la competición. España y Francia tendrán acción en esta fecha.
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Amistosos internacionales FIFA HOY
- Eslovenia vs Chipre
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Suecia vs Grecia
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- España vs Irak
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Francia vs Costa de Marfil
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
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Partidos de HOY en la Copa Ecuador
- Deportivo Cuenca Juniors vs Macará
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: TyC Sports