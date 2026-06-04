El posible once de Mano Menezes para buscar el primer título de la selección peruana ante Haití

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Este viernes 5 de junio, la selección peruana se medirá ante Haití en el Nu Stadium de Miami, en Estados Unidos, en un amistoso internacional. Comandada por el entrenador Mano Menezes, la ‘Bicolor’ busca una victoria para recuperar moral. Los ‘Granaderos’, por su parte, desean imponerse para afinar su preparación de cara al Mundial 2026. Aquí las alineaciones que han preparado ambos equipos.

Alineación de Perú

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marco López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

El equipo peruano vuelve a la acción internacional para prepararse de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Dirigido por Mano Menezes, el conjunto desea iniciar una nueva era generacional, aunque las victorias no han acompañado hasta ahora.

Para este juego, se prevé que Pedro Gallese siga bajo los tres palos, dada su destacada temporada en Colombia y su liderazgo. En la zaga, Renzo Garcés asegura su lugar por su elevado rendimiento.

En el mediocampo, Erick Noriega resalta por ser el más valioso del conjunto. Lo acompañarán Jairo Concha y André Carrillo en la dirección del juego. Sin Álex Valera por lesión, Jhonny Vidales aparece como alternativa en el ataque, donde Jairo Vélez añadirá dinamismo ofensivo.

Alineación de Haití

Johny Placide, Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Martin Expérience, Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Ruben Providence, Duckens Nazon y Wilson Isidor.

Haití llega motivado a su último amistoso antes del debut en la Copa del Mundo contra Escocia. Obtuvo su pase gracias a un desempeño destacado y a la ausencia de México, Canadá y Estados Unidos en las Eliminatorias.

Bajo el liderazgo del director técnico Sébastien Migné, ha demostrado un sólido rendimiento, con Duckens Nazon como figura destacada. Su esquema incluye jugadores principalmente de ligas europeas.

Su potente capacidad goleadora quedó clara ante Nueva Zelanda, con un contundente 4-0, logrando así tres victorias en cinco encuentros recientes.