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La selección brasileña tendrá una dura prueba antes de empezar su camino en el Mundial 2026. El equipo comandado por Carlo Ancelotti, que ya trabaja en suelo norteamericano, se verá las caras ante la Egipto de Mohamed Salah en lo que será su último amitoso internacional.

A pesar de la ausencia de Neymar Jr., quien continúa recuperándose de su lesión, se espera que el estratega italiano ensaye el equipo titular que estará presente en el debut mundialista frente a Marruecos.

¿Cuándo juega Brasil - Egipto?

El partido Brasil - Egipto se llevará a cabo el sábado 6 de junio en el Huntington Bank Field, recinto ubicado en la ciudad de Ohio (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Brasil - Egipto el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre brasileños y egipcios se podrá seguir desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 p. m. (domingo 7)

¿Qué canal transmitirá Brasil - Egipto?

El encuentro entre Brasil vs Egipto, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de junio del 2026, se podrá ver a través del Plan Premium de Disney Plus. En caso de que no puedas acceder a este servicio, La República te ofrecerá una cobertura con el minuto a minuto y todos los goles del partido.

Convocados de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) y Ederson (Fenerbahçe)

Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) y Ederson (Fenerbahçe) Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma) Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo)

Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo) Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Neymar (Santos)

Convocados de Egipto para el Mundial 2026