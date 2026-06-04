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Brasil - Egipto: fecha, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional FIFA previo al inicio del Mundial 2026

El equipo comandado por Carlo Ancelotti disputará su último amistoso antes de debutar en el Mundial 2026. Revisa todo sobre el partido Brasil - Egipto.

La selección brasileña buscará ganar el Mundial después de 24 años. Foto: composición LR/AFP
La selección brasileña buscará ganar el Mundial después de 24 años. Foto: composición LR/AFP
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La selección brasileña tendrá una dura prueba antes de empezar su camino en el Mundial 2026. El equipo comandado por Carlo Ancelotti, que ya trabaja en suelo norteamericano, se verá las caras ante la Egipto de Mohamed Salah en lo que será su último amitoso internacional.

A pesar de la ausencia de Neymar Jr., quien continúa recuperándose de su lesión, se espera que el estratega italiano ensaye el equipo titular que estará presente en el debut mundialista frente a Marruecos.

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¿Cuándo juega Brasil - Egipto?

El partido Brasil - Egipto se llevará a cabo el sábado 6 de junio en el Huntington Bank Field, recinto ubicado en la ciudad de Ohio (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Brasil - Egipto el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre brasileños y egipcios se podrá seguir desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 p. m. (domingo 7)

¿Qué canal transmitirá Brasil - Egipto?

El encuentro entre Brasil vs Egipto, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de junio del 2026, se podrá ver a través del Plan Premium de Disney Plus. En caso de que no puedas acceder a este servicio, La República te ofrecerá una cobertura con el minuto a minuto y todos los goles del partido.

PUEDES VER: La selección que jugará el Mundial 2026 con futbolistas extranjeros: solo 1 nació en su país de origen

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Convocados de Brasil para el Mundial 2026

  • Porteros: Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) y Ederson (Fenerbahçe)
  • Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma)
  • Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Neymar (Santos)

Convocados de Egipto para el Mundial 2026

  • Porteros: Mohamed El-Shenawy, Mostafa Shobeir (Al Ahly), El-Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).
  • Defensas: Mohamed Abdelmonem (Niza), Mohamed Hany, Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh (Zamalek), Tarek Alaa (ZED), Rami Rabia (Al Ain), Hamdi Fathi (Al Wakrah), Karim Hafez (Pyramids).
  • Centrocampistas: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Attia, Ahmed Mostafa Zizo, Mahmoud Hassan Trezeguet, Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Abdel Raouf, Mohannad Lasheen (Pyramids), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mahmoud Saber (ZED), Ibrahim Adel (Nordsjælland), Nabil Emad (Al-Najma).
  • Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City), Hamza Abdel Karim (Barcelona Atlétic).
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