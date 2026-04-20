Revelan que Javier Rabanal no continuaría en Universitario tras malos resultados: "Van a conversar con él"

La derrota de Universitario por 2-1 ante Melgar agrandó la crisis deportiva que viene teniendo el cuadro merengue por los últimos resultados obtenidos. La derrota de los cremas en Arequipa dejó al equipo en una posición complicada en la tabla ya que se alejan de la lucha por el Torneo Apertura 2026. Luego del encuentro, el periodista Gustavo Peralta habló en L1 Max y reveló que la directiva de la ‘U’ evalúa tomar acciones en cuanto a la continuidad del entrenador Javier Rabanal, indicando que conversarán con él para hacerle saber la decisión que tomarán.

El comunicador informó que en las próximas horas se llevará a cabo una reunión donde estarán presentes Franco Velazco y Álvaro Barco junto al técnico español. “Lo que más o menos me han confirmado es que en las próximas horas, si no es aquí mismo, ya sería mañana llegando a Lima (hoy lunes), van a conversar con Javier Rabanal para comentarle sobre la decisión que va a tomar Universitario”, mencionó el periodista.

Javier Rabanal tendría las horas contadas en Universitario tras malos resultados

Según lo indicado por Gustavo Peralta, la principal razón para tomar esta decisión es la suma de malos resultados, por ese motivo, en Universitario buscan enmendar los errores cometidos desde el inicio de temporada. “Van conversar con él y le van a decir, porque Franco Velazco sabe bien que tiene que tomar decisiones, que tiene que corregir, que tiene que asumir responsabilidades también con Álvaro Barco y que tienen que descomprimir la situación”, reveló el comunicador.

Esta preocupación no viene únicamente por la derrota ante Melgar, sino también por el mal rendimiento que tuvo el equipo crema en su último partido de Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, donde cayó jugando de local. A ello se suma el bajo desempeño que han mostrado los fichajes extranjeros para esta temporada, quienes hasta el momento, no han marcado la diferencia.

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

Los cremas deberán afrontar su siguiente duelo ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura. Este partido es parte de la fecha 10 del campeonato y se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental.