Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO: pronóstico, hora y canal de TV para ver partido de vuelta de Champions League

El ganador del Real Madrid vs Bayern Múnich se enfrentará en semifinales a PSG. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

El ganador del Real Madrid vs Bayern Múnich se enfrentará en semifinales a PSG. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Real Madrid vs Bayer Múnich EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 15 de abril por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión del canal ESPN; asimismo, para que no te pierdas todas las incidencias puede seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

El equipo de Luis Díaz y Michael Olise parte con ventaja en la serie tras ganar de visitante 2-1; sin embargo, para asegurar su clasificación tendrán que imponerse frente a una escuadra que conoce muy bien lo que es jugar y remontar esta clase de duelos.

Horarios del Real Madrid vs Bayern Múnich

En Perú, el partido de vuelta Real Madrid vs Bayern se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich?

La transmisión de este partido de Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT

Chile: ESPN 5, ESPN Premium

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: FOX+

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN

España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis?

Si deseas ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Bayern Múnich

Estos son los posibles equipos titulares de Real Madrid - Bayern para el encuentro. Álvaro Arbeloa tendrá que reemplazar al suspendido Aurelien Tchouameni y el lesionado Thibaut Courtois.

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Jospi Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

Real Madrid vs Bayern Múnich: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas ubican a Bayern Múnich como claro favorito ante Real Madrid.

Betsson: gana Real Madrid (4,95), empate (5,15), gana Bayern Múnich (1,55)

Betano: gana Real Madrid (4,60), empate (5,10), gana Bayern Múnich (1,57)

Bet365: gana Real Madrid (4,75), empate (5,25), gana Bayern Múnich (1,55)

1XBet: gana Real Madrid (5,07), empate (5,58), gana Bayern Múnich (1,56)

Coolbet: gana Real Madrid (4,85), empate (5,45), gana Bayern Múnich (1,58)

Doradobet: gana Real Madrid (4,75), empate (4,75), gana Bayern Múnich (1,58).

Historial Real Madrid vs Bayer Múnich: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos por la Champions League. El historial reciente se muestra muy parejo.

Real Madrid 1-2 Bayer Múnich | 7.04.24

Real Madrid 2-1 Bayern Múnich | 8.05.24

Bayern Múnich 2-2 Real Madrid | 30.04.24

Bayern Múnich 3-1 Real Madrid | 20.07.19

Real Madrid 2-2 Bayern Múnich | 1.05.18.

Clasificados a semifinales de Champions League

Hoy, miércoles 15 de abril, se definirán a los últimos 2 clasificados a semifinales de UEFA Champions League. Atlético de Madrid y PSG esperan por sus rivales.

PSG (Francia)

Atlético Madrid (España)

Bayern Múnich (Alemania) o Real Madrid (España)

Arsenal (Inglaterra) o Sporting Lisboa (Portugal).