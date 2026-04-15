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Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO: pronóstico, hora y canal de TV para ver partido de vuelta de Champions League

Luego de caer en la ida, el equipo de Vinícius y Mbappé tiene que ganar en Alemania para no quedar eliminado de la Champions League. Sigue la transmisión del Real Madrid vs Bayer Múnich.

El ganador del Real Madrid vs Bayern Múnich se enfrentará en semifinales a PSG. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
El ganador del Real Madrid vs Bayern Múnich se enfrentará en semifinales a PSG. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Real Madrid vs Bayer Múnich EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 15 de abril por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión del canal ESPN; asimismo, para que no te pierdas todas las incidencias puede seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

El equipo de Luis Díaz y Michael Olise parte con ventaja en la serie tras ganar de visitante 2-1; sin embargo, para asegurar su clasificación tendrán que imponerse frente a una escuadra que conoce muy bien lo que es jugar y remontar esta clase de duelos.

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Horarios del Real Madrid vs Bayern Múnich

En Perú, el partido de vuelta Real Madrid vs Bayern se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich?

La transmisión de este partido de Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Argentina: Fox Sports
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: SBT, TNT
  • Chile: ESPN 5, ESPN Premium
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: FOX+
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN
  • España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

PUEDES VER: Barcelona le dice adiós a la Champions League: ganó 2-1 a Atlético Madrid, pero no le alcanzó para remontar la serie

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¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis?

Si deseas ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Bayern Múnich

Estos son los posibles equipos titulares de Real Madrid - Bayern para el encuentro. Álvaro Arbeloa tendrá que reemplazar al suspendido Aurelien Tchouameni y el lesionado Thibaut Courtois.

  • Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Jospi Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

Real Madrid vs Bayern Múnich: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas ubican a Bayern Múnich como claro favorito ante Real Madrid.

  • Betsson: gana Real Madrid (4,95), empate (5,15), gana Bayern Múnich (1,55)
  • Betano: gana Real Madrid (4,60), empate (5,10), gana Bayern Múnich (1,57)
  • Bet365: gana Real Madrid (4,75), empate (5,25), gana Bayern Múnich (1,55)
  • 1XBet: gana Real Madrid (5,07), empate (5,58), gana Bayern Múnich (1,56)
  • Coolbet: gana Real Madrid (4,85), empate (5,45), gana Bayern Múnich (1,58)
  • Doradobet: gana Real Madrid (4,75), empate (4,75), gana Bayern Múnich (1,58).

Historial Real Madrid vs Bayer Múnich: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos por la Champions League. El historial reciente se muestra muy parejo.

  • Real Madrid 1-2 Bayer Múnich | 7.04.24
  • Real Madrid 2-1 Bayern Múnich | 8.05.24
  • Bayern Múnich 2-2 Real Madrid | 30.04.24
  • Bayern Múnich 3-1 Real Madrid | 20.07.19
  • Real Madrid 2-2 Bayern Múnich | 1.05.18.

Clasificados a semifinales de Champions League

Hoy, miércoles 15 de abril, se definirán a los últimos 2 clasificados a semifinales de UEFA Champions League. Atlético de Madrid y PSG esperan por sus rivales.

  • PSG (Francia)
  • Atlético Madrid (España)
  • Bayern Múnich (Alemania) o Real Madrid (España)
  • Arsenal (Inglaterra) o Sporting Lisboa (Portugal).
Partidos de semifinales de la Champions League. Foto: Diario Olé.

Partidos de semifinales de la Champions League. Foto: Diario Olé.

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