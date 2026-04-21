Real Madrid vs Alavés EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 33 de LaLiga de España

Real Madrid y Alavés se enfrentan en el Santiago Bernabéu. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Real Madrid y Alavés se enfrentan en el Santiago Bernabéu. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Real Madrid vs Alavés EN VIVO juegan este martes 21 de abril, desde las 2.30 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

El equipo comandado por el técnico Álvaro Arbeloa llega a este duelo tras ser eliminado de la Champions League a manos de Bayern Múnich. Por el campeonato español, igualaron en su último partido 1-1 ante Girona. Por el lado de Alavés, se encuentran a solo un puesto de la zona de descenso y están obligados a ganar para escalar posiciones en la tabla.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

Los equipos de Real Madrid y Alavés se verán las caras por la fecha 33 de LaLiga de España. El duelo se disputará este martes 21 de abril, desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés?

El partido Barcelona vs Espanyol, por la fecha 31 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Alavés

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carles Aleñá; Toni Martínez y Lucas Boyé.

Pronóstico de Real Madrid vs Alavés

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Alavés.

Betsson: gana Real Madrid (1,27), empate (5,90), gana Alavés (10,50)

Betano: gana Real Madrid (1,29), empate (6,00), gana Alavés (11,75)

Bet365: gana Real Madrid (1,29), empate (5,50), gana Alavés (11,00)

1XBet: gana Real Madrid (1,31), empate (6,24), gana Alavés (10,90)

Coolbet: gana Real Madrid (1,30), empate (5,90), gana Alavés (11,00)

Doradobet: gana Real Madrid (1,32), empate (5,66), gana Alavés (9,00).

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Alavés?

Real Madrid y Alavés disputarán este encuentro por la fecha 33 de LaLiga en el Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para 83.186 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Alavés