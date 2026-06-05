Roberto Sánchez no descarta tener a Salvador Solar en su gobierno: "Nos hemos comunicado"

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El candidato presidencial Roberto Sánchez se mostró a favor de que el actor Salvador del Solar integre su gobierno, en caso resulte victorioso en la segunda vuelta. Aunque afirmó ser respetuoso de las decisiones que tome el exprimer ministro, indicó que ambos se han comunicado.

"Hemos podido compartir algunos tinticos en Colombia por la actividad social y académica. Él dice que no es muy político, pero creo que es actor plenamente, pero también es político plenamente. Luego de su pronunciamiento llamando a recuperar la democracia con sus dudas y sus inquietudes. He hablado con él, nos hemos comunicado respetuosamente, porque tiene bien afianzado su carrera, viene de un tramo político que nosotros respetamos y he entendido sus inquietudes y creo que en medio de ello hoy hay tareas más grandes", precisó.

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Sánchez calificó el apoyo que ha recibido su candidatura de parte de Salvador del Solar, quien el último jueves llamó a votar por Juntos por el Perú para hacer frente al fujimorismo, como una "importante adhesión" a la que también se han sumado otros líderes políticos.

"Le he contado (a Salvador del Solar) cómo hemos consolidado con Alfonso López Chau, con Ricardo Belmont y otros líderes politicos. Entonces yo creo que es muy improtante esta adehesion y demuestra un tesón democrático fuerte y convencido de Salvador del Solar", sostuvo.