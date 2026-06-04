Canal de TV para ver el partido Perú - Haití por el amistoso de fecha FIFA previo al Mundial 2026

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La selección peruana afina detalles para su primer partido de la fecha FIFA de junio. Los dirigidos por Mano Menezes ya se encuentran trabajando en territorio estadounidense para afrontar el amistoso ante la sorpresiva Haití, que viene de golear 4-0 a Nueva Zelanda y se alista para el inicio del Mundial 2026.

A diferencia de su rival de turno, la Bicolor trabaja con miras al próximo certamen clasificatorio para el 2030. Hay expectativa entre los aficionados por ver el recambio generacional con nombres nuevos como los de Adrián Quiróz, Maxloren Castro, Marco Huamán o Bassco Soyer. El compromiso está pactado para el viernes 5 de junio a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).

Canal de TV para ver el amistoso Perú vs Haití

Los hinchas de la selección peruana tendrán varias opciones para seguir la transmisión del partido contra Haití. América TV (canal 4) y ATV (canal 9) se encargarán de la cobertura en señal abierta, mientras que Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD) hará lo propio en cable.

¿Dónde ver Perú - Haití por internet?

Si quieres seguir la transmisión online de este encuentro, puedes hacerlo por la plataforma de Movistar TV y América TV Go. En caso de que no puedas acceder a alguna de estas opciones, puedes seguir todas las incidencias y reacciones en tiempo real a través de la cobertura que tiene preparada La República Deportes.

Perú vs Haití: historial

Incaicos y Granaderos se volverán a enfrentar después de 10 años. Así quedaron los últimos partidos entre Perú y Haití.