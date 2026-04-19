Pablo Guede asegura que Alianza Lima no tuvo su mejor partido pese a golear 8-0: "El resultado abultado equivoca"

Pablo Guede destacó el nivel de los jugadores de Alianza Lima en la goleada ante Cusco FC. Foto: Jax Latin Media/composición LR

Pablo Guede destacó el nivel de los jugadores de Alianza Lima en la goleada ante Cusco FC. Foto: Jax Latin Media/composición LR

Alianza Lima superó rotundamente a Cusco FC y se vio reflejado en el marcador tras el resultado de 8-0. Pablo Guede habló en conferencia de prensa y se mostró contento por el rendimiento de sus jugadores. A pesar de ello, el entrenador argentino sorprendió al asegurar que no fue el mejor partido de los blanquiazules en el Torneo Apertura.

El estratega mencionó que el marcador final ante Cusco FC puede distorsionar lo que fue el desarrollo del juego en el partido. “Lo que pasa es que a veces el resultado abultado equivoca un poco de lo que es el juego en sí”, indicó el argentino.

Pablo Guede asegura que Alianza Lima no tuvo su mejor partido pese a golear 8-0

El DT señaló que a pesar de la abultada goleada, considera que no fue el partido donde sus jugadores mostraron su mejor nivel. “No creo que haya sido el mejor partido. Bajo mi punto de vista, creo que hemos jugado mejores partidos que el de hoy (sábado)”, mencionó Guede.

A pesar de ello, halagó a sus dirigidos por el gran rendimiento mostrado ante Cusco FC. “No bajamos los brazos sin importar cómo iba el marcador, eso habla de cómo anda el equipo. Lo de hoy es puro mérito de los jugadores”, dijo el DT argentino para los medios.

¿Cuándo será el siguiente partido de Alianza Lima?

El próximo duelo de los blanquiazules será ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Los dirigidos por Pablo Guede jugarán en Trujillo el domingo 26 de abril a las 3.30 p. m.