Un ambicioso proyecto de China propone una isla nuclear flotante que cambiaría el transporte marítimo mundial

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China dio a conocer un proyecto que podría redefinir la logística marítima internacional. El astillero Jiangnan Shipyard, filial de la China State Shipbuilding Corporation (CSSC), presentó una isla nuclear flotante diseñada para operar como terminal de transferencia de contenedores, centro energético y plataforma de abastecimiento para embarcaciones. El complejo funcionaría con un reactor de sales fundidas y tendría como objetivo impulsar una navegación de cero emisiones dentro de una industria responsable de cerca del 3% de las emisiones globales de CO₂.

La propuesta fue presentada durante la feria Posidonia Grecia y forma parte de una estrategia más amplia para avanzar hacia la neutralidad de carbono en el transporte marítimo mundial. Según la compañía, la infraestructura combinará energía nuclear, paneles solares, turbinas eólicas, producción de hidrógeno y generación de combustible verde. Jiangnan Shipyard afirmó que el sistema permitirá crear un “nuevo ecosistema para la logística de contenedores marítimos de cero emisiones”.

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Reactores de torio: la tecnología que impulsa el proyecto

El elemento central de la iniciativa es un reactor de sales fundidas alimentado con torio, un combustible nuclear más abundante que el uranio. De acuerdo con la información presentada por el astillero, esta tecnología ofrece ventajas de seguridad frente a los reactores convencionales. “Los reactores de sales fundidas evitan inherentemente el riesgo de fusión del núcleo y poseen características intrínsecas de seguridad y no proliferación”, señaló la empresa.

La apuesta de China por esta tecnología no es reciente. Científicos de la Academia China de Ciencias lograron el año pasado la primera conversión de combustible nuclear de torio a uranio en un reactor de sales fundidas basado en torio. Paralelamente, Jiangnan Shipyard desarrolla el proyecto KUN-24AP, un buque portacontenedores nuclear que obtuvo una Aprobación de Principio de la clasificadora noruega DNV. Además, el vicepresidente del astillero, Lin Qingshan, anunció planes para un buque de 25.000 TEUs impulsado por un reactor de cuarta generación con una vida útil de hasta 40 años sin reabastecimiento.

¿Cómo funcionaría la terminal marítima de cero emisiones?

La isla nuclear flotante incorporará una plataforma de generación energética considerada por sus diseñadores como el “corazón de cero emisiones de carbono” del complejo. Allí se concentrarán el reactor de sales fundidas, módulos de producción de hidrógeno, síntesis de amoníaco verde y sistemas de suministro eléctrico destinados tanto a la terminal como a los buques que operen en ella.

Según Jiangnan Shipyard, la infraestructura respaldará rutas transoceánicas, conexiones costeras y operaciones de transbordo de carga. La plataforma producirá electricidad y combustible ecológico para embarcaciones alimentadoras eléctricas, reduciendo la dependencia del combustible pesado utilizado actualmente por la industria naviera mundial. La empresa destacó además que el diseño modular permitirá replicar el modelo en otros puertos estratégicos.

No obstante, el proyecto enfrenta desafíos regulatorios. La Organización Marítima Internacional (IMO) todavía no dispone de un marco específico para grandes buques mercantes de propulsión nuclear. Lin Qingshan identificó este vacío normativo como uno de los principales obstáculos para que estas tecnologías lleguen al mercado internacional.