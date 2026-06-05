HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Un ambicioso proyecto de China propone una isla nuclear flotante que cambiaría el transporte marítimo mundial

El diseño modular permitiría replicar estas plataformas en distintos puertos estratégicos del mundo, creando una nueva red de apoyo para rutas marítimas de bajas emisiones.

China presenta un innovador proyecto de isla nuclear flotante que transformaría la logística marítima global
China presenta un innovador proyecto de isla nuclear flotante que transformaría la logística marítima global | Ilustración ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

China dio a conocer un proyecto que podría redefinir la logística marítima internacional. El astillero Jiangnan Shipyard, filial de la China State Shipbuilding Corporation (CSSC), presentó una isla nuclear flotante diseñada para operar como terminal de transferencia de contenedores, centro energético y plataforma de abastecimiento para embarcaciones. El complejo funcionaría con un reactor de sales fundidas y tendría como objetivo impulsar una navegación de cero emisiones dentro de una industria responsable de cerca del 3% de las emisiones globales de CO₂.

La propuesta fue presentada durante la feria Posidonia Grecia y forma parte de una estrategia más amplia para avanzar hacia la neutralidad de carbono en el transporte marítimo mundial. Según la compañía, la infraestructura combinará energía nuclear, paneles solares, turbinas eólicas, producción de hidrógeno y generación de combustible verde. Jiangnan Shipyard afirmó que el sistema permitirá crear un “nuevo ecosistema para la logística de contenedores marítimos de cero emisiones”.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

lr.pe

Reactores de torio: la tecnología que impulsa el proyecto

El elemento central de la iniciativa es un reactor de sales fundidas alimentado con torio, un combustible nuclear más abundante que el uranio. De acuerdo con la información presentada por el astillero, esta tecnología ofrece ventajas de seguridad frente a los reactores convencionales. “Los reactores de sales fundidas evitan inherentemente el riesgo de fusión del núcleo y poseen características intrínsecas de seguridad y no proliferación”, señaló la empresa.

La apuesta de China por esta tecnología no es reciente. Científicos de la Academia China de Ciencias lograron el año pasado la primera conversión de combustible nuclear de torio a uranio en un reactor de sales fundidas basado en torio. Paralelamente, Jiangnan Shipyard desarrolla el proyecto KUN-24AP, un buque portacontenedores nuclear que obtuvo una Aprobación de Principio de la clasificadora noruega DNV. Además, el vicepresidente del astillero, Lin Qingshan, anunció planes para un buque de 25.000 TEUs impulsado por un reactor de cuarta generación con una vida útil de hasta 40 años sin reabastecimiento.

PUEDES VER: Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

lr.pe

¿Cómo funcionaría la terminal marítima de cero emisiones?

La isla nuclear flotante incorporará una plataforma de generación energética considerada por sus diseñadores como el “corazón de cero emisiones de carbono” del complejo. Allí se concentrarán el reactor de sales fundidas, módulos de producción de hidrógeno, síntesis de amoníaco verde y sistemas de suministro eléctrico destinados tanto a la terminal como a los buques que operen en ella.

Según Jiangnan Shipyard, la infraestructura respaldará rutas transoceánicas, conexiones costeras y operaciones de transbordo de carga. La plataforma producirá electricidad y combustible ecológico para embarcaciones alimentadoras eléctricas, reduciendo la dependencia del combustible pesado utilizado actualmente por la industria naviera mundial. La empresa destacó además que el diseño modular permitirá replicar el modelo en otros puertos estratégicos.

No obstante, el proyecto enfrenta desafíos regulatorios. La Organización Marítima Internacional (IMO) todavía no dispone de un marco específico para grandes buques mercantes de propulsión nuclear. Lin Qingshan identificó este vacío normativo como uno de los principales obstáculos para que estas tecnologías lleguen al mercado internacional.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

LEER MÁS
Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

LEER MÁS
Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

LEER MÁS
Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025