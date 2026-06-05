Partidos de Paraguay en el Mundial 2026: cuándo juega, horarios y canal de TV para ver la fase de grupos
Con Gustavo Alfaro como entrenador, la Selección de Paraguay ya sabe qué equipos tendrá que enfrentar en el Mundial 2026. Conoce cuándo iniciará su participación en la fase de grupos.
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La Selección de Paraguay afrontará la fase de grupos del Mundial 2026 ante duros rivales que buscarán el pase a la siguiente etapa del certamen. En la siguiente nota conoceremos el fixture completo y los próximos rivales que tendrá el país sudamericano en su participación en el torneo.
Previo inicio de la Copa del Mundo, la selección paraguaya pactó un amistoso como preparación. El duelo será ante Nicaragua hoy viernes 5 de junio. Los ‘guaraníes’ afrontarán este último duelo ante su público para luego enrumbar al certamen mundialista.
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¿Cuál es el próximo partido de Paraguay?
La selección paraguaya debutará en el Mundial 2026 el viernes 12 de junio frente a su similar de Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo. El encuentro iniciará desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.
Fixture de Ecuador en el Mundial 2026
El conjunto sudamericano integra el Grupo D junto a Turquía, EE. UU. y Australia. Todos sus partidos los jugará en territorio estadounidense.
- EE. UU. vs Paraguay | viernes 12 de junio del 2026 | 8.00 p. m. | California (Estados Unidos)
- Turquía vs Paraguay | viernes 19 de junio del 2026 | 10.00 p. m. | California (Estados Unidos)
- Paraguay vs Australia | jueves 25 de junio del 2026 | 9.00 p. m. | California (Estados Unidos)
Lista de convocados de Paraguay para el Mundial 2026
- Arqueros: Orlando Gill (San Lorenzo), Roberto Fernández (Cerro Porteño), Gastón Olveira (Olimpia)
- Defensores: Juan Cáceres (Dynamo Moscow), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro), José Canale (Lanús), Omar Alderete (Sunderland), Alexandro Maidana (Talleres), Fabián Balbuena (Gremio)
- Volantes: Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Mauricio Magalhães (Palmeiras), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain)
- Delanteros: Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Gabriel Ávalos (Independiente), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Strasbourg), Antonio Sanabria (Cremonese)