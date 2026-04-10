HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

López Chau: La Municipalidad le apagó la luz y candidatos que deben a Sunat | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Alineaciones FC Barcelona contra Espanyol: posibles formaciones para el partido por LaLiga de España

Los equipos de Hansi Flick y Manolo Gonzalez se enfrentarán esté sábado en una nueva edición del derbi catalán por la jornada 31 del campeonato español.

Barcelona y Espanyol se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Espanyol se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR

Los culés tendrán la oportunidad de estirar su ventaja y continuar en el primer lugar de la tabla en LaLiga. Este sábado 11 de abril, Barcelona vs Espanyol se enfrentan en el duelo por la fecha 31 del campeonato español. Después de haber caído ante Atlético de Madrid en Champions League, los dirigidos por Hansi Flick tratarán de volver a la senda de triunfos cuando disputen el derbi catalán.

Por el lado de Girona, vienen teniendo una mala racha de 13 partidos sin saber de triunfos. Su último triunfo fue en diciembre del año pasado. Aquella vez, los ‘Pericos’ ganaron en calidad de visita por 2-1 al Athletic Club. Desde ese entonces no han vuelto a ganar en el campeonato español.

PUEDES VER: Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

lr.pe

Alineación probable del Barcelona

Andreas Christensen, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Pablo Gavi y Raphinha son los futbolistas lesionados que no serán considerados para este duelo.

  • Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Eric García, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Roony Bardghji y Ferrán Torres.

Alineación probable de Espanyol

Por el lado de Espanyol, Manolo Gonzalez tendrá al plantel completo, a excepción del capitán Javi Puado, quien no podrá jugar hasta finalizar la temporada debido a una fuerte lesión sufrida a inicios de año.

  • Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González; Cyril Ngonge, Edu Expósito, Tyrhys Dolan y Kike García.

PUEDES VER: Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona - Espanyol?

El horario para ver este partido, que se juega el sábado 11 de abril, es desde las 11:30 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal DirecTV y vía streaming por DGO.

Notas relacionadas
Barcelona - Espanyol: fecha y hora del partido por la fecha 31 de LaLiga de España

Barcelona - Espanyol: fecha y hora del partido por la fecha 31 de LaLiga de España

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Barcelona - Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España

Canal de TV confirmado para ver Barcelona - Espanyol por la fecha 31 de LaLiga de España

LEER MÁS
Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid y sigue como único líder de LaLiga de España

Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid y sigue como único líder de LaLiga de España

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria

Universitario estrena nueva camiseta alterna de la temporada 2026: cambio en el color y detalles de la indumentaria

LEER MÁS
Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

LEER MÁS
Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

LEER MÁS
DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

LEER MÁS
Real Madrid igualó 1-1 ante Girona y se va despidiendo de la lucha por LaLiga de España

Real Madrid igualó 1-1 ante Girona y se va despidiendo de la lucha por LaLiga de España

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones FC Barcelona contra Espanyol: posibles formaciones para el partido por LaLiga de España

Indecopi multa a colegio en Chimbote con más de S/82.000 por poner en riesgo a alumnos tras colapso de losa de techo

Artemis II consigue exitoso amerizaje y regresa a la Tierra tras histórica misión de 10 días en la Luna

Deportes

Real Madrid igualó 1-1 ante Girona y se va despidiendo de la lucha por LaLiga de España

Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Perú 2026: ¿desde qué ahora y hasta qué hora se puede ir a votar este domingo?

¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Madre de Dios en Elecciones 2026?

Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025