Alineaciones FC Barcelona contra Espanyol: posibles formaciones para el partido por LaLiga de España
Los equipos de Hansi Flick y Manolo Gonzalez se enfrentarán esté sábado en una nueva edición del derbi catalán por la jornada 31 del campeonato español.
- Barcelona - Espanyol: fecha y hora del partido por la fecha 31 de LaLiga de España
- Barcelona venció 2-1 a Atlético de Madrid y sigue como único líder de LaLiga de España
Los culés tendrán la oportunidad de estirar su ventaja y continuar en el primer lugar de la tabla en LaLiga. Este sábado 11 de abril, Barcelona vs Espanyol se enfrentan en el duelo por la fecha 31 del campeonato español. Después de haber caído ante Atlético de Madrid en Champions League, los dirigidos por Hansi Flick tratarán de volver a la senda de triunfos cuando disputen el derbi catalán.
Por el lado de Girona, vienen teniendo una mala racha de 13 partidos sin saber de triunfos. Su último triunfo fue en diciembre del año pasado. Aquella vez, los ‘Pericos’ ganaron en calidad de visita por 2-1 al Athletic Club. Desde ese entonces no han vuelto a ganar en el campeonato español.
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Alineación probable del Barcelona
Andreas Christensen, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Pablo Gavi y Raphinha son los futbolistas lesionados que no serán considerados para este duelo.
- Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Eric García, Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Roony Bardghji y Ferrán Torres.
Alineación probable de Espanyol
Por el lado de Espanyol, Manolo Gonzalez tendrá al plantel completo, a excepción del capitán Javi Puado, quien no podrá jugar hasta finalizar la temporada debido a una fuerte lesión sufrida a inicios de año.
- Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González; Cyril Ngonge, Edu Expósito, Tyrhys Dolan y Kike García.
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¿A qué hora juega Barcelona - Espanyol?
El horario para ver este partido, que se juega el sábado 11 de abril, es desde las 11:30 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal DirecTV y vía streaming por DGO.