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DT de Cusco FC y su dura autocrítica tras humillante 8-0 ante Alianza Lima: “Tenemos vergüenza deportiva”

Alejandro Orfila, técnico de Cusco FC, mencionó que la goleada ante Alianza Lima "no tiene explicación". Asimismo, el argentino indicó que su equipo "no estuvo dentro de campo".

Alejandro Orfila llegó a Cusco FC para reemplazar a Miguel Ángel Rondelli. Foto: composición LR/Inka Digital TV/Alianza Lima
Alejandro Orfila llegó a Cusco FC para reemplazar a Miguel Ángel Rondelli. Foto: composición LR/Inka Digital TV/Alianza Lima

Cusco FC jugó su peor partido de la temporada y se marchó de Matute con un humillante 8-0 ante Alianza Lima en la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Ante lo acontecido, el entrenador del conjunto imperial expresó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento de sus dirigidos.

En plena conferencia de prensa, el técnico Alejandro Orfila indicó que, luego de sus presentaciones en Copa Libertadores, no esperaban caer de esta manera.

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DT de Cusco FC tras humillante 8-0 ante Alianza Lima

“Tenemos que asumir esta derrota como tal. Ha sido una derrota muy dura, no esperábamos una situación así. tenemos que recapacitar sobre todas las cosas. No lo esperábamos de ninguna manera. No tiene explicación”, manifestó ante los medios.

En ese sentido, el entrenador argentino aseguró que van a ser muy autocríticos para evitar que este escenario se vuelva a repetir.

“Lo que tenemos que juntarnos entre nosotros, analizar. El equipo venía muy bien, venía respondiendo de buena manera y desgraciadamente fue una derrota muy dura. Tendremos que tener una autocrítica entre nosotros para que esto no vuelva a suceder y pensar en salir rápido de esta derrota que ha sido durísima”, agregó.

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El sentir de los jugadores de Cusco FC tras derrota ante Alianza Lima

Por otra parte, el técnico de Cusco FC remarcó que el plantel se encuentra muy golpeado por el resultado frente a Alianza Lima.

“Recién llego. Sé que es una derrota durísima, asumo mi responsabilidad, pero estamos preparados para salir de esta situación. Tenemos un partido en 3 días y eso es lo que te da el fútbol”, sostuvo.

“Todos hoy tenemos vergüenza deportiva, y es nuestra forma de sentir. Hoy los futbolistas están muy golpeados. Yo soy el conductor. Hoy no estuvimos dentro del campo de juego, esa es la realidad, y el resultado fue demasiado abultado”, concluyó.

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