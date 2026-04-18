Sporting Cristal se ubica en el puesto 11 de la tabla de posiciones de la Liga 1. Foto: composición LR

Sporting Cristal se ubica en el puesto 11 de la tabla de posiciones de la Liga 1. Foto: composición LR

VER Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY | El partido de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 empezará desde las 11.00 a. m. en el Estadio Alberto Gallardo. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todos los goles e incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Los dirigidos por Zé Ricardo viene de una polémica caída ante Palmeiras por Copa Libertadores. El conjunto rimense tendrá que enfocarse en el torneo local, pues un mal resultado los podría complicar mucho más en el campeonato.

Horario del Sporting Cristal vs UTC

En suelo peruano, el partido Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Apertura 2026 iniciará a las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 10.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs UTC?

La transmisión por TV del Sporting Cristal vs UTC se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs UTC por internet gratis?

Si deseas ver partido entre rimenses y cajamarquinos por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Pronóstico Sporting Cristal vs UTC

Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan el favoritismo a Sporting Cristal, que jugará de local en el Alberto Gallardo.

Betsson : gana Sporting Cristal (1.38), empate (4.55), gana Universitario (7.50)

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: gana Sporting Cristal (1.43), empate (4.40), gana Universitario (7.65) Doradobet: gana Sporting Cristal (1.47), empate (4.50), gana Universitario (7.00).



