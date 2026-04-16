Palmeiras vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: pronóstico, horario y dónde ver el partido de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal buscará un histórico triunfo en Brasil ante el subcampeón de la Libertadores. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Sporting Cristal buscará un histórico triunfo en Brasil ante el subcampeón de la Libertadores. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Palmeiras vs Sporting Cristal EN VIVO | Ver partido de hoy por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses visitarán al Verdao, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), en el Allianz Parque de Sao Paulo. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN2; asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República.

Luego de su auspicioso triunfo ante Cerro Porteño, el conjunto rimense tendrá la dura misión de visitar territorio brasileño para enfrentarse al vigente subcampeón del torneo, que viene de empatar con Junior de Barranquilla.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Sporting Cristal?

En suelo peruano, el partido Palmeiras - Sporting Cristal empezará desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 p. m. (viernes 17)

Canal para ver Palmeiras vs Sporting Cristal

La transmisión por TV del Palmeiras vs Sporting Cristal se podrá ver a través de la cadena ESPN en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Argentina: Fox Sports 2

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN 3

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN 2

Costa Rica: Disney Plus Premium

Ecuador: ESPN 2

México: Disney Plus Premium

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: beIN Sports Ñ

Canadá: beIN Sports Ñ.

¿Cómo ver Palmeiras vs Sporting Cristal por internet gratis?

Si deseas ver Palmeiras vs Sporting Cristal online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Palmeiras vs Sporting Cristal: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Zé Ricardo y Abel Ferreira para el duelo de fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Alan, Mauricio; Jhon Arias y José Manuel López.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara; Juan González; Maxloren Castro, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

Palmeiras vs Sporting Cristal: pronósticos y apuestas

Las apuestas del Palmeiras vs Sporting Cristal le otorgan una amplia ventaja al equipo paulista, que es uno de los candidatos a ganar el torneo.