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Partidos de hoy, domingo 7 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previos al inicio del Mundial 2026.

Programación de los partidos de hoy, domingo 7 de junio. Foto: composición LR/Transfermarkt
Programación de los partidos de hoy, domingo 7 de junio. Foto: composición LR/Transfermarkt
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 7 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Las selecciones de Ecuador y Colombia verán acción antes de empezar su camino en el Mundial 2026. Por otra parte, el fútbol en Uruguay no se detiene.

PUEDES VER: Perú vs España: fecha, hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

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Amistosos internacionales FIFA HOY

  • Afganistán vs Pakistán
  • Hora: 6.00 a. m.
  • Dinamarca vs Ucrania
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Grecia vs Italia
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador vs Guatemala
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ECDF, DSports
  • Colombia vs Jordania
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports, Caracol TV, RCN

Partidos de HOY en la liga de Uruguay

  • CA Cerro vs Peñarol
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Defensor Sporting vs Boston River
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus
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