Partidos de hoy, domingo 7 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previos al inicio del Mundial 2026.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 7 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Las selecciones de Ecuador y Colombia verán acción antes de empezar su camino en el Mundial 2026. Por otra parte, el fútbol en Uruguay no se detiene.
Amistosos internacionales FIFA HOY
- Afganistán vs Pakistán
- Hora: 6.00 a. m.
- Dinamarca vs Ucrania
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Grecia vs Italia
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Ecuador vs Guatemala
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ECDF, DSports
- Colombia vs Jordania
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports, Caracol TV, RCN
Partidos de HOY en la liga de Uruguay
- CA Cerro vs Peñarol
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Defensor Sporting vs Boston River
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Disney Plus