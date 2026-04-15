El descontento de los hinchas de Universitario se hizo presente la noche del martes 14 de abril en la derrota frente a Coquimbo Unido por la segunda jornada de la Copa Libertadores. Uno de los jugadores más cuestionados fue el delantero senegalés Sekou Gassama, quien disputó su primer partido de titular.

Desde las gradas del Monumental se escucharon una serie de abucheos en contra del atacante. Ante lo acontecido, el portero Miguel Vargas salió en defensa de su compañero.

Miguel Vargas defiende a Gassama de críticas.

El arquero de Universitario de Deportes aseguró que el artillero de 30 años hace su mejor esfuerzo para el bien del equipo. En ese sentido, rechazó las pifias de los aficionados merengues en pleno partido de Libertadores.

“No estoy de acuerdo. Siento que todos nos esforzamos y dejamos todo dentro la cancha. Nadie quiere hacerle mal al equipo y él se esfuerza de la mejor manera. No estoy de acuerdo con la reacción”, indicó en zona mixta.

Miguel Vargas lamenta derrota de Universitario

“Dolido por la derrota, por cómo se da el partido, siento que fuimos dominadores y debido a desatenciones en la parte defensiva, terminamos perdiendo”, sostuvo ante los medios de comunicación.

A pesar de no registrar el arranque esperado, Miguel Vargas remarcó que la U todavía tiene chances de clasificar en el grupo B de la Copa Libertadores.

“Coquimbo vino a hacer su partido, se metieron atrás, salieron de contra y nosotros tuvimos desatenciones en esos centros. El equipo intentó, fue dominador, pero no logramos empatar el partido. Esto sigue, aún no hay nada perdido”, agregó.