Partidos de hoy, martes 7 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de los cuartos de final de la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 7 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Empiezan las competiciones internacionales para los clubes peruanos: Universitario se estrena en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Alianza Atlético hará lo propio en la Sudamericana. Por otra parte, el partidazo entre Real Madrid y Bayern Múnich se robará todas las miradas en el arranque de los cuartos de final de la Champions League.
Partidos de la Champions League HOY
- Real Madrid vs Bayern Múnich
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Sporting Lisboa vs Arsenal
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Barracas Central vs Vasco da Gama
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Independiente Petrolero vs Racing
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- O’Higgins vs Millonarios
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Boston River vs Sao Paulo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Alianza Atlético vs Tigre
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- La Guaira vs Fluminense
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 7
- Independiente Rivadavia vs Bolívar
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 5
- Barcelona vs Cruzeiro
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 7
- Always Ready vs LDU Quito
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Universidad Católica de Chile vs Boca Juniors
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 5, YouTube de Telefé
- Universitario vs Deportes Tolima
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN.