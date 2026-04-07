HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Partidos de hoy, martes 7 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de los cuartos de final de la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Programación de los partidos de hoy, martes 7 de abril. Foto: composición LR/AFP/Universitario/Boca Juniors
Programación de los partidos de hoy, martes 7 de abril. Foto: composición LR/AFP/Universitario/Boca Juniors

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 7 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Empiezan las competiciones internacionales para los clubes peruanos: Universitario se estrena en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Alianza Atlético hará lo propio en la Sudamericana. Por otra parte, el partidazo entre Real Madrid y Bayern Múnich se robará todas las miradas en el arranque de los cuartos de final de la Champions League.

PUEDES VER: Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y el triunfo de Los Chankas

lr.pe

Partidos de la Champions League HOY

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • Barracas Central vs Vasco da Gama
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Independiente Petrolero vs Racing
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • O’Higgins vs Millonarios
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Boston River vs Sao Paulo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Alianza Atlético vs Tigre
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • La Guaira vs Fluminense
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 7
  • Independiente Rivadavia vs Bolívar
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5
  • Barcelona vs Cruzeiro
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 7
  • Always Ready vs LDU Quito
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Universidad Católica de Chile vs Boca Juniors
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 5, YouTube de Telefé
Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candidatos presidenciales concentran esfuerzos fuera de Lima

Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por Copa Libertadores 2026

Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa para Elecciones Generales Perú 2026

Deportes

Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por Copa Libertadores 2026

Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY: pronóstico, hora y canal de TV del partido de cuartos de final de Champions League

Sporting Cristal - Cerro Porteño: fecha, hora, canal TV y estadio del partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos presidenciales concentran esfuerzos fuera de Lima

Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa para Elecciones Generales Perú 2026

Piero Corvetto sobre narrativa de fraude impulsada por Fuerza Popular en 2021: “No hay ni una sola prueba”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025