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¿Deja el reguetón? Ozuna debuta en el reparto cubano junto a Dany Ome y Kevincito El 13 y fans lo elogian: “La melodía es única”

Ozuna sorprende al colaborar en 'Paciente', tema que marca un hito en la música urbana, dando visibilidad al reparto y consolidando su presencia en la escena internacional.


Ozuna, el destacado cantante puertorriqueño, incursiona en el género cubano del reparto con su nuevo sencillo 'Paciente', junto a Dany Ome y Kevincito El 13.
Ozuna, el destacado cantante puertorriqueño, incursiona en el género cubano del reparto con su nuevo sencillo 'Paciente', junto a Dany Ome y Kevincito El 13. | Foto: difusión
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El cantante puertorriqueño Ozuna es uno de los representantes más importantes del reguetón de la nueva escuela y tiene en su haber grandes éxitos como 'Criminal', 'El farsante', 'Adicto', 'Razones', 'Se preparó' y 'Escápate conmigo'. Sin embargo, el artista boricua ha sorprendido a miles de fans al incursionar en el reparto, el género cubano que está de moda.

Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido simplemente como Ozuna, ha roto esquemas al participar en 'Paciente', tema que grabó junto a Dany Ome y Kevincito El 13, las caras más visibles de la nueva escuela del reparto, que ha dejado de ser un fenómeno local para convertirse en un movimiento imparable que domina las listas.

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Ozuna debuta en el reparto

La música urbana latina vive hoy un cambio de guardia con el reparto. No se trata solo de una tendencia pasajera, sino de la consolidación de un movimiento. Y la llegada de Ozuna ha ayudado a dar más visibilidad al género, ya que es la primera vez que una figura de la talla del puertorriqueño se sumerge de lleno en esta movida musical.

El cubano Dany Ome y el estadounidense Kevincito El 13 se unen a la superestrella mundial Ozuna para presentar 'Paciente', un sencillo que marca un antes y un después en la industria. Esta canción no es la típica colaboración comercial. Es la validación definitiva del género urbano de Cuba en la escena internacional.

Asimismo, a través de sus redes sociales, Ozuna se proclamó seguidor del género urbano cubano y escribió en la descripción: “Me considero un repartero”. “No estamos siguiendo una tendencia, la estamos creando. 'Paciente' es el momento en que el reparto deja de pedir permiso para sentarse en la mesa de los grandes”, señalaron Dany Ome y Kevincito El 13.

En tanto, miles de cibernautas festejaron esa colaboración, cuyo videoclip ya superó los 6 millones de reproducciones en YouTube. “Más que un featuring, un hito cultural”, “Aquí los que creen que este es el tema que va a internacionalizar el reparto”, “La melodía de Ozuna es única”, “Ozuna es como si siempre hubiera hecho reparto”, “Que bonito ver a boricuas y cubanos colaborando” y “La canción que apagó a todas las que estaban sonando” son algunos de los comentarios que dejaron en la plataforma de videos.

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