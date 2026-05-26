Tabla de posiciones del Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados de la fecha 6

Cienciano se juega su clasificación en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Sudamericana

Cienciano se juega su clasificación en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Sudamericana

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Cienciano mantiene las posibilidades de acceder a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026. Tras su última caída por 2-0 ante Atlético Mineiro en Brasil, el cuadro cusqueño se verá las caras ante Juventud de Uruguay en busca de una victoria que le dé la clasificación directa a octavos de final.

Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Previo al inicio de la última fecha de la fase de grupos, Cienciano se ubica en el segundo lugar del Grupo B. El ‘Papá’ mantiene las chances intactas de acceder a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Puerto Cabello (Venezuela) 5 2 -2 7 2 Cienciano (Perú) 5 2 -2 7 3 Atlético Mineiro 5 2 +1 7 4 Juventud (Uruguay) 5 1 +3 6

Programación de la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Ambos partidos del Grupo B se jugarán de manera simultánea en la última jornada para definir a los clasificados.

Atlético Mineiro vs Puerto Cabello | Miércoles 27/05 - 5.00 p. m.

Cienciano vs Juventud | Miércoles 27/05 - 5.00 p. m.

Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

El sexto duelo de Cienciano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será en Cusco ante Juventud de Uruguay.