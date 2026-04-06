Partidos de hoy EN VIVO: dónde ver futbol gratis HOY lunes 6 de abril

Sigue la programación completa de partidos de hoy EN VIVO, este lunes 6 de abril. El fútbol no se detiene y hay mucha competencia deportiva en la Liga 1 de Perú con el FC Cajamarca vs Los Chankas, además hay acción en los campeonatos de España, Italia, Argentina y otros países.

Partidos de hoy en Liga 1

FC Cajamarca vs Los Chankas

Hora: 3.00

Canal: L1 MAX

Partidos de hoy en Liga 2

Pirata vs ADA Jaen

Hora: 11.00 a. m.

Canal: YouTube Bicolor

Partidos de hoy en la Serie A

Udinese vs Como

Hora: 5.30 a. m.

Canal: Disney Plus

Lecce vs Atalanta

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Juventus vs Genoa

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Nápoles vs AC Milan

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy en LaLiga

Girona vs Villarreal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports y DGO

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

Argentinos Juniors vs Banfield

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Fanatiz y Disney Plus

Instituto vs Defensa y Justicia

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TyC Sports y Fanatiz.

Partidos de hoy en Liga de Chile

Huachipato vs U. de Concepción

Hora: 7.00 p. m.

Canal: TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Liga de Colombia

Pereira vs Alianza

Hora: 3.30 p. m.

Canal: RCN

Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba

Hora: 8.10 p. m.

Canal: RCN