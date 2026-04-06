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Partidos de hoy EN VIVO: dónde ver futbol gratis HOY lunes 6 de abril

Agenda completa con los partidos de hoy, lunes 6 de abril. Encuentros en la liga de España, Italia, Argentina y la peruana.

Partidos de hoy, lunes 6 de abril.
Partidos de hoy, lunes 6 de abril. | composición LR

Sigue la programación completa de partidos de hoy EN VIVO, este lunes 6 de abril. El fútbol no se detiene y hay mucha competencia deportiva en la Liga 1 de Perú con el FC Cajamarca vs Los Chankas, además hay acción en los campeonatos de España, Italia, Argentina y otros países.

PUEDES VER: Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League

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Partidos de hoy en Liga 1

  • FC Cajamarca vs Los Chankas

Hora: 3.00

Canal: L1 MAX

Partidos de hoy en Liga 2

  • Pirata vs ADA Jaen

Hora: 11.00 a. m.

Canal: YouTube Bicolor

Partidos de hoy en la Serie A

  • Udinese vs Como

Hora: 5.30 a. m.

Canal: Disney Plus

  • Lecce vs Atalanta

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney Plus

  • Juventus vs Genoa

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney Plus

  • Nápoles vs AC Milan

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy en LaLiga

  • Girona vs Villarreal
    Hora: 2.00 p. m.
    Canal: DSports y DGO

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

  • Argentinos Juniors vs Banfield

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Fanatiz y Disney Plus

  • Instituto vs Defensa y Justicia

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TyC Sports y Fanatiz.

Partidos de hoy en Liga de Chile

  • Huachipato vs U. de Concepción

Hora: 7.00 p. m.

Canal: TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Liga de Colombia

  • Pereira vs Alianza

Hora: 3.30 p. m.

Canal: RCN

  • Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba

Hora: 8.10 p. m.

Canal: RCN

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