Partidos de hoy EN VIVO: dónde ver futbol gratis HOY lunes 6 de abril
Agenda completa con los partidos de hoy, lunes 6 de abril. Encuentros en la liga de España, Italia, Argentina y la peruana.
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Sigue la programación completa de partidos de hoy EN VIVO, este lunes 6 de abril. El fútbol no se detiene y hay mucha competencia deportiva en la Liga 1 de Perú con el FC Cajamarca vs Los Chankas, además hay acción en los campeonatos de España, Italia, Argentina y otros países.
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Partidos de hoy en Liga 1
- FC Cajamarca vs Los Chankas
Hora: 3.00
Canal: L1 MAX
Partidos de hoy en Liga 2
- Pirata vs ADA Jaen
Hora: 11.00 a. m.
Canal: YouTube Bicolor
Partidos de hoy en la Serie A
- Udinese vs Como
Hora: 5.30 a. m.
Canal: Disney Plus
- Lecce vs Atalanta
Hora: 8.00 a. m.
Canal: Disney Plus
- Juventus vs Genoa
Hora: 11.00 a. m.
Canal: Disney Plus
- Nápoles vs AC Milan
Hora: 1.45 p. m.
Canal: ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy en LaLiga
- Girona vs Villarreal
Hora: 2.00 p. m.
Canal: DSports y DGO
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
- Argentinos Juniors vs Banfield
Hora: 5.00 p. m.
Canal: Fanatiz y Disney Plus
- Instituto vs Defensa y Justicia
Hora: 7.15 p. m.
Canal: TyC Sports y Fanatiz.
Partidos de hoy en Liga de Chile
- Huachipato vs U. de Concepción
Hora: 7.00 p. m.
Canal: TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Liga de Colombia
- Pereira vs Alianza
Hora: 3.30 p. m.
Canal: RCN
- Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba
Hora: 8.10 p. m.
Canal: RCN