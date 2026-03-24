Partidos de hoy, martes 24 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos más importantes en las ligas de Colombia, Uruguay y Chile.
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Este martes 24 de marzo, en el marco de la fecha FIFA, algunas ligas como Colombia, Uruguay y Chile seguirán activas. Asimismo, se llevará a cabo un encuentro destacado de la Champions League femenina, donde Arsenal se enfrentará a Chelsea en un duelo que promete ser emocionante. Los partidos podrás verlo por Fanatiz, Win+ Futbol. Otro apunte importante es que todos los duelos inician en la tarde.
Los principales torneos han parado, a puertas del inicio de una nueva fecha FIFA, pero todavía hay competiciones que seguirán rodando la pelotita. Por este motivo, La República Deportes te juega lo programa de hoy para que no pierdas ningún partido.
PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura
Partidos de la liga colombiana HOY
- Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo: 3:30 pm por Fanatiz, Win+ Futbol
- Junior vs Atlético Bucaramanga: 6:00 pm por RCN, Fanatiz, Win+ Futbol
- Fortaleza CEIF vs Deportivo Pasto: 8:00 pm por Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de la liga uruguaya HOY
- Deportivo Maldonado vs Torque: 12:00 pm por Disney+
- Liverpool vs Central Español: 3:00 pm por Disney+
- Nacional vs Cerro Largo : 6:30 pm por Disney Plus
Partidos de hoy en Women's Champions League
- Wolfsburg vs OL Lyon: 12:45 pm por ESPN, Disney+
- Arsenal vs Chelsea: 3:00 pm por ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa De La Liga Chile
- Universidad Chile vs Unión La Calera : 4:00 pm por Max chile, TNT SPORTS Premium
- Deportes Concepción vs Colo-Colo: 6:30 pm por Max chile, TNT SPORTS Premium