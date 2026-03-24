Partidos de hoy, martes 24 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Este martes 24 de marzo, en el marco de la fecha FIFA, algunas ligas como Colombia, Uruguay y Chile seguirán activas. Asimismo, se llevará a cabo un encuentro destacado de la Champions League femenina, donde Arsenal se enfrentará a Chelsea en un duelo que promete ser emocionante. Los partidos podrás verlo por Fanatiz, Win+ Futbol. Otro apunte importante es que todos los duelos inician en la tarde.

Los principales torneos han parado, a puertas del inicio de una nueva fecha FIFA, pero todavía hay competiciones que seguirán rodando la pelotita. Por este motivo, La República Deportes te juega lo programa de hoy para que no pierdas ningún partido.

Partidos de la liga colombiana HOY

Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo: 3:30 pm por Fanatiz, Win+ Futbol

Junior vs Atlético Bucaramanga: 6:00 pm por RCN, Fanatiz, Win+ Futbol

Fortaleza CEIF vs Deportivo Pasto: 8:00 pm por Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de la liga uruguaya HOY

Deportivo Maldonado vs Torque: 12:00 pm por Disney+

Liverpool vs Central Español: 3:00 pm por Disney+

Nacional vs Cerro Largo : 6:30 pm por Disney Plus

Partidos de hoy en Women's Champions League

Wolfsburg vs OL Lyon: 12:45 pm por ESPN, Disney+

Arsenal vs Chelsea: 3:00 pm por ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa De La Liga Chile