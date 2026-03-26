Tras confirmarse la salida de Paulo Autuori, los hinchas de Sporting Cristal han empezado a especular quién podría ser el nuevo DT del equipo. Uno de los nombres que surgió en la discusión es el de Ricardo Gareca, quien actualmente está sin club y abocado a su faceta de conductor de el programa digital 'La Sustancia'.

No obstante, según informó el periodista Kevin Pacheco, el 'Tigre' no tendría planes de dirigir en el fútbol peruano. La única forma en que podría cambiar de opinión sería que se le proponga "un proyecto muy seductor" con un contrato de más de un año de duración.

Ricardo Gareca no tendría pensado dirigir en Perú

"Pregunté si realmente Ricardo Gareca era una posibilidad o si contemplaba la opción de dirigir en Cristal, y me dijeron que, salvo que le presenten un proyecto muy seductor, de dos años quizás, no tiene contemplado dirigir en Cristal ni en Perú. Lo que tiene pensado es, luego del mundial, tomar la posibilidad de dirigir una selección o un equipo en Argentina. Esa es la idea", sostuvo el comunicador en el programa 'Fútbol Satélite'.

La última experiencia de Gareca como DT fue su estrepitoso paso por la selección chilena, el cual duró apenas un año y medio (de enero de 2024 a junio de 2025). Por lo pronto, el extécnico de la selección peruana priorizaría sus otros negocios antes que volver a un banquillo.

"Tiene varios compromisos programados. El del podcast, una casa de apuestas, y decidió no comentar el Mundial porque no quiere ir. Esa es parte de la información que se conoce sobre su situación", complementó Pacheco.

¿Quién será el nuevo DT de Sporting Cristal?

Por el momento, solo se ha confirmado que el cargo de DT interino recaerá en manos de Jorge Soto. En cuanto a los candidatos para suceder a Autuori, figuran algunos viejos conocidos del conjunto del Rímac como Roberto Mosquera o Mario Salas.