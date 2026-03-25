Partidos de hoy, miércoles 25 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 25 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (liga argentina y colombiana) por las señales de canales como ESPN, Win Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, Fanatiz) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

A poco del inicio de la fecha FIFA donde se jugarán los amistosos internacionales entre selecciones, algunas competiciones en el continente sudamericano continúan desarrollándose con normalidad. América de Cali vs Llaneros se enfrentan en un duelo que cierra la jornada 13 en el fútbol colombiano.

Partidos de la Liga Profesional Argentina 1 HOY

Deportivo Riestra vs San Lorenzo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium.

Partidos de la liga colombiana HOY

América de Cali vs Llaneros

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Win Sports+.

Partidos de la Champions League Femenina HOY