Partidos de hoy, miércoles 25 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos por la Champions League Femenina, al igual que de las ligas de Argentina y Colombia.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 25 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (liga argentina y colombiana) por las señales de canales como ESPN, Win Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, Fanatiz) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
A poco del inicio de la fecha FIFA donde se jugarán los amistosos internacionales entre selecciones, algunas competiciones en el continente sudamericano continúan desarrollándose con normalidad. América de Cali vs Llaneros se enfrentan en un duelo que cierra la jornada 13 en el fútbol colombiano.
PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura
Partidos de la Liga Profesional Argentina 1 HOY
- Deportivo Riestra vs San Lorenzo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN / Disney Plus Premium.
Partidos de la liga colombiana HOY
- América de Cali vs Llaneros
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Win Sports+.
Partidos de la Champions League Femenina HOY
- Real Madrid vs FC Barcelona
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Manchester United vs Bayern Múnich
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium.