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Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley: hora y canal para ver el partido de ida

La vigente campeona se mide contra el sexteto de Comas en la semifinal de ida de la Liga Peruana de Vóley. Conoce el horario y las fechas para ver el partido.

Alianza Lima y Géminis juegan la primera semifinal de esta Liga Peruana de Vóley. Foto: composición/GLR
Alianza Lima y Géminis juegan la primera semifinal de esta Liga Peruana de Vóley. Foto: composición/GLR

Alianza Lima se enfrenta a Géminis, este sábado a las 7.00 p. m., por la semifinal de Liga Peruana de Vóley. Las vigentes campeonas parten como favoritas ante el sexteto de Comas. Los hinchas que no puedan asistir al Coliseo Lucha Fuentes deberán seguir el partido en Latina Televisión, en Facebook de la Federación Peruana de Vóley o el minuto a minuto de La República Deportes.

El conjunto dirigido por Natalia Málaga logró imponerse al Atlético Atenea por los cuartos de final, tras un picante extragame. Por otro lado, Alianza Lima garantizó su lugar en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, tras vencer en sus dos encuentros a Deportivo Soan.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Géminis?

Nadie quiere perderse el emocionante partido de las semifinales de Alianza Lima vs Deportivo Géminis. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para que disfrutes el partido desde cualquier lugar.

  • Perú: 7.00 p. m.
  • Colombia: 7.00 p. m.
  • Ecuador: 7.00 p. m.
  • Brasil: 9.00 p. m.
  • Argentina: 9.00 p. m.
  • Chile: 9.00 p. m.

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¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Géminis?

Los hinchas que no puedan asistir al Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, deberán seguir el compromiso por Latina Televisión y en las redes sociales de la Federación Peruana de Vóley (FPV) o el minuto a minuto de La República Deportes.

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Semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Las semifinales de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se llevarán a cabo entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo.

  • Alianza Lima vs Géminis | 5.00 p. m. | sábado 28 de marzo
  • San Martín vs Universitario | 5.00 p. m. | domingo 29 de marzo.

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Natalia Málaga enfocada en Alianza Lima

La entrenadora de 62 años se pronunció sobre el primer partido que afrontará ante Alianza Lima en los próximos días.

“No hay nada que cambiar, solo mejorar la continuidad del trabajo. Evitar errores tontos, como cuando las jugadoras se chocan, no hablan o dejan caer la pelota. Esos errores deberían ser menores. Hay que jugar, tratar de esquivar el bloqueo rival, no pegar, controlar eso. Es más tiempo de entrenamiento y práctica, de eso se trata el voleibol”, sentenció.

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