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Deportes

Universitario vs San Martín EN VIVO: hora y canal del partido de ida por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley

El partido de ida por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario y San Martín se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Universitario y San Martín se enfrentan por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Universitario y San Martín se enfrentan por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Universitario vs San Martín EN VIVO juegan este domingo 29 de marzo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo de Latina (canal 2). Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Francisco Hervás logró su clasificación a semifinales tras vencer a Regatas en la llave anterior. Ahora, deberán enfrentar a San Martín, quien pudo superar la fase previa de manera cómoda ante Circolo. Tengamos en cuenta que para llegar a la final deberán ganar dos partidos en los duelos de ida y vuelta. De haber un empate, se jugará un extra game para definir al finalista.

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¿A qué hora juega Universitario vs San Martín?

El partido entre Universitario vs San Martín arrancará desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia: 6.00 p. m.
  • Venezuela: 6.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.
  • Paraguay: 7.00 p. m.
  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Uruguay: 7.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs San Martín?

Universitario vs San Martín llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Universitario vs San Martín

Estos son los últimos enfrentamientos entre Universitario y San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

  • Universitario 0-3 San Martín | 07.03.26
  • San Martín 3-2 Universitario | 15.11.25
  • Universitario 2-3 San Martín | 24.05.25

Pronóstico de Universitario vs San Martín

Las principales casas de apuestas dan como favorito a la San Martín sobre Universitario.

  • Betsson: gana Universitario (2,60), gana San Martín (1,40)
  • 1XBet: gana Universitario (2,60), gana San Martín (1,41)
  • Doradobet: gana Universitario (2,60), gana San Martín (1,40)

PUEDES VER: Facundo Morando descarta dejar Alianza Lima para dirigir a Fluminense de Brasil: “Tengo contrato”

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Entradas para Universitario vs San Martín

Las entradas para presenciar los partidos por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estas son las ubicaciones y precios para asistir al evento deportivo:

  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles
  • General: 20 soles

¿Cómo ver Universitario vs San Martín por internet?

La transmisión en línea de este y todos los partidos del campeonato peruano están a cargo de la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Partidos de hoy, 29 de marzo, en la Liga Peruana de Vóley

  • Regatas vs Circolo | 3.15 p. m.
  • Universitario vs San Martín | 5.00 p. m.
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