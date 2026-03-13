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Deportes

Sporting Cristal ante Sport Boys: día y hora del partido por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Tras asegurar su clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Paulo Autuori retoma su participación en la Liga 1 con un choque ante la Misilera.

El club rimense no pierde ante el cuadro rosado desde hace más de 18 años. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Sport Boys
El club rimense no pierde ante el cuadro rosado desde hace más de 18 años. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Sport Boys

Cumplido el objetivo de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los rimenses tendrán que volcar su atención en el plano local. El próximo rival de Sporting Cristal en esta Liga 1 será Sport Boys, equipo que visitará el Alberto Gallardo con la urgencia de un triunfo para salir de la zona de descenso en la tabla de posiciones.

Para los cerveceros también es vital conseguir la victoria para acercarse a los primeros puestos. Además de su condición de locales, los dirigidos por Paulo Autuori deberán aprovechar que la Misilera llega con la baja del técnico Jaime De La Pava para prolongar un largo invicto que se remonta hasta el año 2007.

PUEDES VER: Sporting Cristal y el millonario premio acumulado tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal ante Sport Boys?

El cruce entre Cristal y Boys, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, está programado para este domingo 15 de marzo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal ante Sport Boys?

En todo el territorio peruano, el duelo entre celestes y rosados se podrá seguir a partir de las 11.00 a. m.

¿Cómo ver Sporting Cristal ante Sport Boys?

La transmisión de este compromiso estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable y/o satélite del país.

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Cable Perú: canal 47
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

PUEDES VER: 'Canchita' Gonzales explicó por qué decidió 'picar' su penal ante Carabobo en Copa Libertadores: 'Ya lo tenía pensado'

lr.pe

Entradas Sporting Cristal ante Sport Boys

Las entradas para este cotejo se venden desde los 25 soles en la página web Joinnus.

Precio de las entradas para el partido ante Sport Boys. Foto: Sporting Cristal

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