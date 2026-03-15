Partidos de hoy, domingo 15 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la Liga 1 de Perú, LaLiga de España y la Premier League de Inglaterra.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 15 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
La acción en el fútbol peruano continúa con el Sporting Cristal vs Sport Boys por Apertura, además del Alianza Lima vs FC Killas por la Liga Femenina. En España, el partido más atractivo del día será el cruce Barcelona - Sevilla.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- Sporting Cristal vs Sport Boys
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs Atlético Grau
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Atlético vs CD Moquegua
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco vs Cienciano
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max.
Partidos de la Liga Femenina HOY
- Atlético Andahuaylas vs Flamengo FBC
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Juntos TV, Bicolor+
- UNSAAC vs Defensores del Ilucán
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: Juntos TV, Bicolor+
- Alianza Lima vs FC Killas
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Juntos TV, Bicolor+.
Partidos de LaLiga de España HOY
- Barcelona vs Sevilla
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: ESPN 3
Partidos de la Premier League HOY
- Manchester United vs Aston Villa
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Liverpool vs Tottenham
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium.
Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY
- LDU vs Santiago Wanderers
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Belgrano vs Nacional
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Latina
- Universitario vs Regatas
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina.
Partidos de la liga argentina HOY
- River Plate vs Sarmiento
- Hora: 5.45 p. m.
- Canal: ESPN, ESPN Premium
- Unión vs Boca Juniors
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: ESPN, TNT Sports Premium.