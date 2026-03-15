Partidos de hoy, domingo 15 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 15 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La acción en el fútbol peruano continúa con el Sporting Cristal vs Sport Boys por Apertura, además del Alianza Lima vs FC Killas por la Liga Femenina. En España, el partido más atractivo del día será el cruce Barcelona - Sevilla.

Partidos de la Liga 1 HOY

Sporting Cristal vs Sport Boys

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Melgar vs Atlético Grau

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Atlético vs CD Moquegua

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cusco vs Cienciano

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Partidos de la Liga Femenina HOY

Atlético Andahuaylas vs Flamengo FBC

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Juntos TV, Bicolor+

UNSAAC vs Defensores del Ilucán

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Juntos TV, Bicolor+

Alianza Lima vs FC Killas

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Juntos TV, Bicolor+.

Partidos de LaLiga de España HOY

Barcelona vs Sevilla

Hora: 10.15 a. m.

Canal: ESPN 3

Partidos de la Premier League HOY

Manchester United vs Aston Villa

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Liverpool vs Tottenham

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium.

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

LDU vs Santiago Wanderers

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

Belgrano vs Nacional

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Latina

Universitario vs Regatas

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina.

Partidos de la liga argentina HOY