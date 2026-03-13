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Con Paolo Guerrero en el ataque, Alianza Lima sale a cuidar el liderato del Apertura ante Deportivo Garcilaso

Íntimos visitan al "Pedacito de Cielo" en el Cusco en esta jornada 7 (6:00 p.m.).

Paolo Guerrero viene en racha goleadora.
Paolo Guerrero viene en racha goleadora. | Alianza Lima

“A La Victoria volveremos, para verte campeonar...”, es el sueño de todo el hincha de Alianza Lima que se ilusiona con un nuevo título. Hoy el elenco íntimo es líder en solitario del Torneo Apertura con 16 puntos y espera seguir en esa misma línea esta noche ante Deportivo Garcilaso en el Cusco (6:00 p.m.).

El elenco blanquiazul de la mano de Pablo Guede ha mostrado una ligera mejoría en su juego y lo demostró contra FBC Melgar el último lunes al que venció 3-1 en Matute.

Paolo Guerrero se ha convertido en el baluarte de un equipo que espera celebrar a fin de año un nuevo campeonato y a la vez colgar los chimpunes dando la vuelta con el equipo de sus amores en Matute.

“Hacer feliz al hincha de Alianza Lima a mí me pone feliz. Vamos a necesitar de ellos porque nos dan esa energía extra que a veces se necesita. Lo que más queremos es sacar los resultados adelante”, dijo Guerrero, nuevamente el ‘9’ contra los cusqueños y estará acompañado por Eryc Castillo, quien vuelve tras la suspensión, y Kevin Quevedo. Jairo Vélez será el encargado de mover los hilos en ataque y un poco más atrás se perfilan Jesús Castillo y el chileno Esteban Pavez. La línea defensiva no habrá mayor novedad con Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán. Para esta noche el ‘1’ seguirá siendo Alejandro Duarte ante la convocatoria a la Selección de Bolivia de Guillermo Viscarra.

Por su parte, el “Rico Garci” presenta dos bajas, el entrenador interino al argentino Lisandro Greppo no podrá contar con el mediocentro Adrián Ascues ni con el pivote Claudio Torrejón. En lo que respecta a su nuevo técnico, se descartó a Carlos Desio y Ángel Comizzo.

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