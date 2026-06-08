Fichajes de Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones

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El mercado de transferencias de la Liga Peruana de Vóley sigue en movimiento. Alianza Lima ha anunciado a su nuevo entrenador para la próxima temporada 2026-27, tras la salida de Facundo Morando, y está a punto de hacer oficiales sus nuevos fichajes. Mientras tanto, Universitario ha sumado a Maricarmen Guerrero y está en negociaciones para la llegada de Aixa Vigil. San Martín, por su parte, ha asegurado la continuidad de Ginna López.

Fichajes de Alianza Lima Vóley:

Fichajes

Cristina Cuba

Flavia Montes

Allison Holland

Daniela Bulaich

Alejandro Schneider (DT)

Salidas

Elina Rodríguez

Yanlis Féliz

Doris Manco González

Facundo Morando (DT)

Maricarmen Guerrero

Rumores

Ángela Leyva (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Alondra Alarcón (fichaje)

Zoila La Rosa (fichaje)

Fichajes de Universitario Vóley:

Fichajes

Sarah Evaristo

Ingrid Herrada

Claudia Palza

Maricarmen Guerrero

Rumores

Aixa Vigil (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Salidas

Angélica Malinverno

Alexandra Machado

María Paula Rodríguez

Mara Leao

Elis Bento

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Renovaciones

Karla Ortiz

Daniela Muñoz

Lucía Magallanes

Mirian Patiño

Maluh Oliveira

Cat Flood

Francisco Hervás

Fichajes de San Martín Vóley:

Fichajes

Alexandra Machado

Rumores

Marco Blanco (fichaje, DT)

Marina Scherer (fichaje)

Alexandra Machado (fichaje)

Yanlis Féliz (fichaje)

Meegan Hart (fichaje)

Julieta Lazcano (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Zoila La Rosa (fichaje)

Salidas

Adeola Owokoniran

Sophia Kruczko

Simone Scherer

Shiamara Almeida

Andrea Sandoval

Flavia Montes

Renovaciones

Pamela Cuya

Brenda Lobatón

Ginna López

Angélica Aquino

Fichajes de Regatas Lima Vóley:

Salidas

Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Katherine Ramírez

Shanaiya Aymé

Bárbara Frangella

Cristina Cuba

Regatas

Katheryn Ryan (confirmado)

Kiara Montes (confirmado)

Horacio Bastit (DT)

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley:

Salidas

Astrid Ruiz

Camila Pérez

Grecia Herrada

Renovaciones

Julieta Holzmaisters

Fichajes

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Anghela Barboza

Coraima Gómez

Carolina Takahashi

Shiamara Almeida

Fichajes de Géminis:

Salidas

Anghela Barboza

Katielle Alonzo

Nayeli Vílchez

Renovaciones

Florangel Terrero (negociaciones)

Vielka Peralta (negociaciones)

Natalia Málaga (confirmado)

Fichajes

Andrea Sandoval

María Paula Rodríguez

Alondra Alarcón

Fichajes de Atenea:

Fichajes

Almendra Escobedo

Nayla Da Silva

Valentina Valera

Nahir Cueva

Nayeli Vílchez

Renovaciones

Isabel Fernández

Ariana Vásquez

Nicole Pérez

María José Rojas

Salidas

Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta:

Fichajes

Astrid Ruiz

Camila Pérez

Martín Rodríguez (DT)

Sofía Neves (Uruguay)

Salidas

Tato Rivero (DT)

Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan:

Salidas

Mauro Boasso (DT)

Julibeth Payano

Allison Holland

Fichajes

Víncius Fernández (DT)

Susana Castro

Johany Tucto

Linda Costa

Tamara Chávez

Milena Vilela

Pâmella Oliveira

Renovaciones

Camila Pineda

Camila Mendoza

Ángela Jiménez

Liana Torres

Fichajes de Olva Latino:

Salidas

Ingrid Herrada

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Actualmente, la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 no ha sido oficializada, pero, según la tradición de temporadas anteriores, es probable que arranque en septiembre.