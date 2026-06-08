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Deportes

Fichajes de Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones

Descubre las transferencias en la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2026-27. Universitario suma a una exjugadora de Alianza Lima, mientras las blanquiazules tienen nuevo director técnico.

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley.
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley. | composición LR
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El mercado de transferencias de la Liga Peruana de Vóley sigue en movimiento. Alianza Lima ha anunciado a su nuevo entrenador para la próxima temporada 2026-27, tras la salida de Facundo Morando, y está a punto de hacer oficiales sus nuevos fichajes. Mientras tanto, Universitario ha sumado a Maricarmen Guerrero y está en negociaciones para la llegada de Aixa Vigil. San Martín, por su parte, ha asegurado la continuidad de Ginna López.

PUEDES VER: Dirigente de San Martín sobre el monto que debe pagar Universitario para fichar a Aixa Vigil: "Es muy poco para ella"

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Fichajes de Alianza Lima Vóley:

Fichajes

  • Cristina Cuba
  • Flavia Montes
  • Allison Holland
  • Daniela Bulaich
  • Alejandro Schneider (DT)

Salidas

  • Elina Rodríguez
  • Yanlis Féliz
  • Doris Manco González
  • Facundo Morando (DT)
  • Maricarmen Guerrero

Rumores

  • Ángela Leyva (fichaje)
  • Ivonne Montaño (fichaje)
  • Alondra Alarcón (fichaje)
  • Zoila La Rosa (fichaje)

Fichajes de Universitario Vóley:

Fichajes

  • Sarah Evaristo
  • Ingrid Herrada
  • Claudia Palza
  • Maricarmen Guerrero

Rumores

  • Aixa Vigil (fichaje)
  • Ivonne Montaño (fichaje)

Salidas

  • Angélica Malinverno
  • Alexandra Machado
  • María Paula Rodríguez
  • Mara Leao
  • Elis Bento
  • Coraima Gómez
  • Zaira Manzo

Renovaciones

  • Karla Ortiz
  • Daniela Muñoz
  • Lucía Magallanes
  • Mirian Patiño
  • Maluh Oliveira
  • Cat Flood
  • Francisco Hervás

Fichajes de San Martín Vóley:

Fichajes

  • Alexandra Machado

Rumores

  • Marco Blanco (fichaje, DT)
  • Marina Scherer (fichaje)
  • Alexandra Machado (fichaje)
  • Yanlis Féliz (fichaje)
  • Meegan Hart (fichaje)
  • Julieta Lazcano (fichaje)
  • María Paula Rodríguez (fichaje)
  • Zoila La Rosa (fichaje)

Salidas

  • Adeola Owokoniran
  • Sophia Kruczko
  • Simone Scherer
  • Shiamara Almeida
  • Andrea Sandoval
  • Flavia Montes

Renovaciones

  • Pamela Cuya
  • Brenda Lobatón
  • Ginna López
  • Angélica Aquino

Fichajes de Regatas Lima Vóley:

Salidas

  • Petra Schwartzman
  • Darlevis Mosquera
  • Katherine Ramírez
  • Shanaiya Aymé
  • Bárbara Frangella
  • Cristina Cuba

Regatas

  • Katheryn Ryan (confirmado)
  • Kiara Montes (confirmado)
  • Horacio Bastit (DT)

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley:

Salidas

  • Astrid Ruiz
  • Camila Pérez
  • Grecia Herrada

Renovaciones

  • Julieta Holzmaisters

Fichajes

  • Natalia Monteiro
  • Mariane Casas
  • Anghela Barboza
  • Coraima Gómez
  • Carolina Takahashi
  • Shiamara Almeida

Fichajes de Géminis:

Salidas

  • Anghela Barboza
  • Katielle Alonzo
  • Nayeli Vílchez

Renovaciones

  • Florangel Terrero (negociaciones)
  • Vielka Peralta (negociaciones)
  • Natalia Málaga (confirmado)

Fichajes

  • Andrea Sandoval
  • María Paula Rodríguez
  • Alondra Alarcón

Fichajes de Atenea:

Fichajes

  • Almendra Escobedo
  • Nayla Da Silva
  • Valentina Valera
  • Nahir Cueva
  • Nayeli Vílchez

Renovaciones

  • Isabel Fernández
  • Ariana Vásquez
  • Nicole Pérez
  • María José Rojas

Salidas

  • Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta:

Fichajes

  • Astrid Ruiz
  • Camila Pérez
  • Martín Rodríguez (DT)
  • Sofía Neves (Uruguay)

Salidas

  • Tato Rivero (DT)
  • Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan:

Salidas

  • Mauro Boasso (DT)
  • Julibeth Payano
  • Allison Holland

Fichajes

  • Víncius Fernández (DT)
  • Susana Castro
  • Johany Tucto
  • Linda Costa
  • Tamara Chávez
  • Milena Vilela
  • Pâmella Oliveira

Renovaciones

  • Camila Pineda
  • Camila Mendoza
  • Ángela Jiménez
  • Liana Torres

Fichajes de Olva Latino:

Salidas

  • Ingrid Herrada

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Actualmente, la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 no ha sido oficializada, pero, según la tradición de temporadas anteriores, es probable que arranque en septiembre.

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