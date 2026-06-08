Presidente de la Corte de Lambayeque sostuvo reunión de coordinación con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

En el encuentro se analizaron estrategias para mejorar la reinserción social de jóvenes del Centro Juvenil José Abelardo Quiñones. Fuente: difusión.

En el encuentro se analizaron estrategias para mejorar la reinserción social de jóvenes del Centro Juvenil José Abelardo Quiñones. Fuente: difusión.

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Con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional en favor de los adolescentes en conflicto con la ley penal y optimizar la atención de esta población, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la institución.

La delegación estuvo encabezada por el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), Luis Vega Marroquín, quien estuvo acompañado por Elmer Cubas Cubas, director del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación José Quiñones Gonzales - Chiclayo; María Fernanda Guevara Tafur, trabajadora social; Celia Mejía Zuloeta, psicóloga, y Francisco Valderrama Custodio, educador social del Ministerio de Justicia.

Durante la reunión se abordaron diversos aspectos relacionados con la situación y atención de la población juvenil interna del Centro Juvenil José Abelardo Quiñones, así como las acciones en desarrollo para contribuir a su proceso de reinserción social y fortalecimiento personal.

Asimismo, se dialogó sobre la importancia de continuar impulsando una atención oportuna de los procesos judiciales vinculados a los adolescentes albergados en el centro juvenil. Además, se analizó la situación de los expedientes que están próximos a ser atendidos y las coordinaciones necesarias para garantizar la celeridad de los procedimientos correspondientes.

En ese marco, el titular de la Corte de Lambayeque reafirmó el compromiso institucional de continuar promoviendo una administración de justicia eficiente y articulada y brindó las orientaciones necesarias para fortalecer el trabajo coordinado con los órganos jurisdiccionales competentes.

La reunión también permitió intercambiar puntos de vista sobre las coordinaciones que se realizan con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), especialmente en temas vinculados a beneficios penitenciarios y conversión de penas. Además, se destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre las instituciones involucradas para optimizar la atención de los usuarios del sistema de justicia.

Finalmente, los participantes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo los espacios de coordinación interinstitucional que permitan mejorar la respuesta del Estado frente a las necesidades de la población juvenil y contribuir al cumplimiento de los objetivos de resocialización e inclusión social que promueven las entidades del sistema de justicia.