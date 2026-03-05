Sekou Gassama solo ha jugado un partido desde su llegada a la 'U' este año. Foto: Universitario

El delantero senegalés Sekou Gassama podría quedar fuera de un nuevo partido de Universitario. A pocos días para la visita a Los Chankas en Andahuaylas, la 'Pantera' estaría afectado por una contractura muscular, la cual le impediría estar a disposición del DT Javier Rabanal para afrontar el encuentro.

"Dicen desde el club que es una contractura. Vamos a esperar el parte médico, si lo sacaran, para confirmar algo formal y oficial. Si se trata de eso, no va a Andahuaylas. No lo van a exponer en altura, no está nada bien físicamente", informó el periodista Gustavo Peralta sobre el delantero en L1 Max.

¿Cuántos partidos se ha perdido Sekou Gassama con Universitario?

De confirmarse su no convocatoria para el siguiente compromiso, Gassama llegaría a los cinco cruces sin jugar en seis jornadas del Torneo Apertura 2026. El atacante tampoco estuvo disponible para los amistosos de enero debido a que no hizo la pretemporada con el resto del plantel.

Sekou Gassama fichó por todo el 2026 con el club crema. Foto: Universitario

El único duelo en el que vio acción fue contra Cienciano, por la fecha 3 de esta Liga 1, cuando ingresó para los 31 minutos restantes del segundo tiempo. Al final de aquel cotejo reconoció sentirse "un poco cansado" por volver a las canchas luego de varios meses de inactividad en España.

¿Cuándo juega Universitario vs Los Chankas?

El enfrentamiento entre la 'U' y Los Chankas, por la fecha 6 del Apertura, está programado para disputarse este domingo 8 de marzo. El estadio Los Chankas de Andahuaylas albergará el choque a partir de las 3.30 p. m.

Previo a este lance, ambos clubes llegan invictos e igualados en puntaje en la tabla de posiciones. El ganador podría convertirse en nuevo líder del campeonato, siempre que Alianza Lima pierda frente a Melgar.