Deportes

Sekou Gassama se perdería un nuevo partido de Universitario: no jugaría ante Los Chankas por una contractura

El delantero senegalés presenta molestias físicas a pocos días del encuentro por la siguiente fecha del Torneo Apertura, que su club disputará en Andahuaylas.

Sekou Gassama solo ha jugado un partido desde su llegada a la 'U' este año. Foto: Universitario
Sekou Gassama solo ha jugado un partido desde su llegada a la 'U' este año. Foto: Universitario

El delantero senegalés Sekou Gassama podría quedar fuera de un nuevo partido de Universitario. A pocos días para la visita a Los Chankas en Andahuaylas, la 'Pantera' estaría afectado por una contractura muscular, la cual le impediría estar a disposición del DT Javier Rabanal para afrontar el encuentro.

"Dicen desde el club que es una contractura. Vamos a esperar el parte médico, si lo sacaran, para confirmar algo formal y oficial. Si se trata de eso, no va a Andahuaylas. No lo van a exponer en altura, no está nada bien físicamente", informó el periodista Gustavo Peralta sobre el delantero en L1 Max.

PUEDES VER: 'Cóndor' Mendoza cuestiona a Javier Rabanal por el nivel de Universitario en Liga 1: 'Estoy preocupado, la verdad'

lr.pe

¿Cuántos partidos se ha perdido Sekou Gassama con Universitario?

De confirmarse su no convocatoria para el siguiente compromiso, Gassama llegaría a los cinco cruces sin jugar en seis jornadas del Torneo Apertura 2026. El atacante tampoco estuvo disponible para los amistosos de enero debido a que no hizo la pretemporada con el resto del plantel.

Sekou Gassama fichó por todo el 2026 con el club crema. Foto: Universitario

Sekou Gassama fichó por todo el 2026 con el club crema. Foto: Universitario

El único duelo en el que vio acción fue contra Cienciano, por la fecha 3 de esta Liga 1, cuando ingresó para los 31 minutos restantes del segundo tiempo. Al final de aquel cotejo reconoció sentirse "un poco cansado" por volver a las canchas luego de varios meses de inactividad en España.

PUEDES VER: Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Los Chankas?

El enfrentamiento entre la 'U' y Los Chankas, por la fecha 6 del Apertura, está programado para disputarse este domingo 8 de marzo. El estadio Los Chankas de Andahuaylas albergará el choque a partir de las 3.30 p. m.

Previo a este lance, ambos clubes llegan invictos e igualados en puntaje en la tabla de posiciones. El ganador podría convertirse en nuevo líder del campeonato, siempre que Alianza Lima pierda frente a Melgar.

