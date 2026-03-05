Sporting Cristal derrotó 1-0 a Carabobo por la fase preliminar de la Copa Libertadores y dejó buenas sensaciones a nivel internacional. Sin embargo, la deuda sigue siendo la falta de gol del '9' brasileño. Felipe Vizeu anotó un gol en el primer tiempo, pero fue anulado. Posteriormente, no registró asistencia ni intervenciones ofensivas y los hinchas cuestionan su falta de definición. Por este motivo, 'Canchita' salió a defenderlo.

El volante ha defendido a su compañero a pesar de que su rendimiento en el campo no ha sido el esperado, ‘Canchita’ sostiene que la experiencia y liderazgo del ‘9’ son fundamentales para el equipo, especialmente en el vestuario. Asimismo, pidió paciencia al 'extremo'.

¿Qué dijo Christofer Gonzales a los que cuestionan a Felipe Vizeu en Sporting Cristal?

'Canchita' habló sobre las críticas contra el '9' celeste. "Vizeu nos ayuda mucho con su experiencia, confiamos en él. Lastimosamente no se le han dado los goles, pero tampoco ha tenido muchas situaciones de mano a mano. Es importante tener un jugador y una persona como él en el plantel”, declaró Christofer Gonzales en 'Fútbol Como Cancha'.

A pesar de que el delantero brasileño arribó a La Florida con grandes expectativas, su desempeño ha dejado mucho que desear. A medida que avanza la temporada, su baja efectividad en la Liga 1 se ha convertido en una fuente constante criticas por su bajo rendimiento.

Felipe Vizeu: "Cuando tengo oportunidades y fallo sí me preocupo"

"Yo pienso que cuando tengo oportunidades y fallo, eso es algo que me preocupa. Pero ahora no me preocupo, porque estoy haciendo buenos partidos para el grupo y eso es lo más importante. Claro que tengo que estar marcando y eso lo tengo en cuenta, pero sabemos que el fútbol es así. Igual, lo más importante es que el grupo debe ganar", respondió Vizeu para Jax Latin Media acerca de su falta de gol.