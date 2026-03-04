Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela y está a un paso de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores

¡La fuerza ganadora! Sporting Cristal muestra una cara en la Liga 1 y otra en la Copa Libertadores. Por el torneo continental está a un paso de acceder a la fase de grupos luego de un trabajado triunfo contra Carabobo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Venezuela con solitaria anotación de Yoshimar Yotún de tiro penal (0-1).

Fue un partido muy entretenido con propuestas de ataque y buscar siempre el arco contrario. Si bien los venezolanos contaron con la más claras, Cristal mostró efectividad y fue ahí que ‘vacunó’ para la alegría de sus hinchas. Una falta previa en el área contra Gabriel Santana fue pitada penal. El encargado de cambiar por gol y con mucha categoría fue el capitán Yoshimar Yotún (15’). Pelota a un lado y arquero al otro. ¡Golazo!

La respuesta vino con Edson Tortolero, quien, en un mano a mano con Enríquez, no remató bien y se perdió lo que era el empate. En un segundo acercamiento celeste, Felipe Vizeu (23’) logró ampliar el resultado, pero una mano previa de Cristiano Da Silva invalidó todo. El VAR intervino en la jugada.

Un palo salvó a los rimenses y los venezonalos lamentaban las oportunidades perdidas.

En el arranque del segundo tiempo, Carabobo buscó la igualdad y Martín Távara sacó su instinto defensivo para poner el pie y en la raya del arco evitar el empate tras un tiro de esquina. Leandro Sosa en la siguiente acción metió un remate que pasó muy por encima.

El granate siguió buscando por todos los medios una igualdad que nunca llegaría y que tiene al elenco de Paulo Autuori con una pequeña ventaja de cara a la vuelta el próximo miércoles en el estadio de Matute.