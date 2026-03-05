La Federación Peruana de Vóley (FPV) ha dado lugar al reclamo presentado por Circolo Sportivo Italiano, luego de la polémica alineación de San Martín, otorgando 3 puntos correspondientes en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Esta decisión se tomó tras comprobarse la inclusión de cuatro jugadoras extranjeras en el encuentro correspondiente a la octava fecha de la segunda fase del torneo de voleibol.

Las 'Santas' remontaron el partido firmando un marcador final de 3-2 (22-25, 25-27, 25-16, 25-23 y 15-11) Sin embargo, en el cuarto set, el DT de USMP intentó realizar una sustitución con cuatro extranjeras en la cancha, a pesar de que el reglamento establece un límite de tres. El técnico se percató del error y detuvo el cambio antes de que el juego se reanudara para evitar la sanción o eso pensó. Circolo reclamó en mesa.

¿Cicolo se quedó con los puntos por error de San Martín?

Raquel Stolar, periodista de Latina, anunció la decisión mediante su cuenta de X. "¡Los puntos irán para Circolo! La FPV declara fundado el reclamo y le entrega los puntos que perdió ante USMP. Las 'Santas' tiene 48 horas para apelar la decisión", reveló la comunicadora.

De este modo, en su mensaje, aclaró que, a pesar de que la Federación Peruana de Voleibol (FPV) se pronunció a favor del equipo de Pueblo Libre, la Universidad de San Martín de Porres (USMP) cuenta con un plazo de dos días para presentar una apelación y solicitar la revisión de la resolución emitida.

¿Cómo quedará la tabla de posiciones tras el reclamo de Circolo ante USMP?

Con la resolución favorable para Circolo, USMP se posicionaría en el segundo lugar de la tabla de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, acumulando 46 puntos. No obstante, su ventaja sobre Universitario de Deportes se reduciría, ya que el equipo crema cuenta con 44 unidades y tiene la oportunidad de adelantarlo si logra una victoria en la última jornada.

¿Cuándo juega Universitario contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

San Martín y Universitario se verán las caras el sábado 7 de marzo a las 7:00 pm, en el Polideportivo Lucha Fuentes, en el marco de la jornada 9. Este encuentro es crucial, ya que ambos equipos luchan por el segundo lugar en la clasificación previo a los cuartos de final.