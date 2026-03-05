HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Tomás Gálvez salvado por sus "hermanitos" del Congreso | Arde Troya con Juliana Oxenford

San Martín sufre duro revés previo al partido contra Universitario: FPV le quitó los puntos tras reclamo de Circolo

Este decisión se originó por la inclusión de cuatro jugadoras extranjeras en USMP vs Circolo. De este modo, las 'Santas' tienen 48 horas para apelar la decisión en la LPV.

USMP y Circolo protagonizan nueva polémica en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Lr/Andina
USMP y Circolo protagonizan nueva polémica en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Lr/Andina

La Federación Peruana de Vóley (FPV) ha dado lugar al reclamo presentado por Circolo Sportivo Italiano, luego de la polémica alineación de San Martín, otorgando 3 puntos correspondientes en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Esta decisión se tomó tras comprobarse la inclusión de cuatro jugadoras extranjeras en el encuentro correspondiente a la octava fecha de la segunda fase del torneo de voleibol.

Las 'Santas' remontaron el partido firmando un marcador final de 3-2 (22-25, 25-27, 25-16, 25-23 y 15-11)  Sin embargo, en el cuarto set, el DT de USMP intentó realizar una sustitución con cuatro extranjeras en la cancha, a pesar de que el reglamento establece un límite de tres. El técnico se percató del error y detuvo el cambio antes de que el juego se reanudara para evitar la sanción o eso pensó. Circolo reclamó en mesa.

PUEDES VER: Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

lr.pe

¿Cicolo se quedó con los puntos por error de San Martín?

Raquel Stolar, periodista de Latina, anunció la decisión mediante su cuenta de X. "¡Los puntos irán para Circolo! La FPV declara fundado el reclamo y le entrega los puntos que perdió ante USMP. Las 'Santas' tiene 48 horas para apelar la decisión", reveló la comunicadora.

De este modo, en su mensaje, aclaró que, a pesar de que la Federación Peruana de Voleibol (FPV) se pronunció a favor del equipo de Pueblo Libre, la Universidad de San Martín de Porres (USMP) cuenta con un plazo de dos días para presentar una apelación y solicitar la revisión de la resolución emitida.

larepublica.pe

PUEDES VER: [DirecTV, En Vivo] Partido Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana: juegan HOY en el Cusco

lr.pe

¿Cómo quedará la tabla de posiciones tras el reclamo de Circolo ante USMP?

Con la resolución favorable para Circolo, USMP se posicionaría en el segundo lugar de la tabla de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, acumulando 46 puntos. No obstante, su ventaja sobre Universitario de Deportes se reduciría, ya que el equipo crema cuenta con 44 unidades y tiene la oportunidad de adelantarlo si logra una victoria en la última jornada.

PUEDES VER: Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

San Martín y Universitario se verán las caras el sábado 7 de marzo a las 7:00 pm, en el Polideportivo Lucha Fuentes, en el marco de la jornada 9. Este encuentro es crucial, ya que ambos equipos luchan por el segundo lugar en la clasificación previo a los cuartos de final.

