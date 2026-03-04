Matías Di Benedetto ya es oficialmente ciudadano peruano. Este miércoles, en una ceremonia llevada a cabo en la sede de Migraciones, el defensa de Universitario recibió la nacionalidad y de esta forma quedó apto para disputar los partidos del campeonato local sin tener que ocupar una plaza de extranjero.

En declaraciones a la prensa, el jugador aprovechó para aclarar los rumores según los cuales el club crema lo habría condicionado de alguna manera a nacionalizarse para renovarle contrato, algo que negó de forma tajante.

Di Benedetto tras su nacionalización: "El club siempre confió en mí"

"Esto lo puedo decir recién ahora: el club siempre confió en mí. Eso de que era una condición para la renovación la nacionalidad no era así. El club siempre me dijo, desde el momento en que renové, que querían contar conmigo sea como sea, pero también me comprometí a darle una mano", sostuvo el zaguero.

Acerca de su fallido primer intento por aprobar el examen de nacionalización, el 'Tano' reveló que no se dio por vencido tras el mal resultado. No obstante, sí lamentó no haber podido ganar tiempo rindiendo la prueba en el 2025.

"Nunca desistí cuando nos salió mal la primera vez, me preparé para la segunda y así poder darlo. Es cierto que perdí un poco de tiempo porque quizás si lo daba a fin de año tal vez ya estaría jugando, ya podría haberla recibido (la nacionalidad). Pero bueno, las cosas se dieron así por algo y realmente me siento muy contento", agregó.

¿Cuándo debutaría Di Benedetto en la Liga 1 2026 con la 'U'?

Al ser consultado sobre si estaría disponible para el próximo encuentro de la 'U' en el Torneo Apertura, Di Benedetto reconoció que no lo sabía con certeza. Según el periodista Gustavo Peralta, al central solo le falta que su DNI sea emitido para poder ser inscrito en la Liga 1 2026.