HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

El refugio del terror de Milagros Jáuregui | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Fútbol Peruano

Leao Butrón y su postura tras anuncio de Conar sobre publicación de audios del VAR: “Cualquiera diría que lo hacen por la presión”

"¿por qué no hicieron lo mismo cuando fecha tras fecha los errores arbitrales favorecían a un solo equipo en el 2024?", fue parte de la reacción vía redes sociales que tuvo el exportero de Alianza Lima.

Leao Butrón reaccionó ante el comunicado de Conar. Foto: composición LR/difusión
Leao Butrón reaccionó ante el comunicado de Conar. Foto: composición LR/difusión

Tras el polémico penal cobrado por Kevin Ortega en el partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1, la ‘U’ emitió una carta a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) solicitando que se liberen los audios. Horas después, la entidad dio a conocer mediante un comunicado que, desde la fecha 3 del campeonato peruano, los audios del VAR serían publicados.

En este contexto, vía redes sociales, Leao Butrón, exjugador de Alianza Lima, reaccionó ante este comunicado. En un primer momento, felicitó esta transparencia por parte de la entidad al señalar que los audios serán públicos; sin embargo, dio a entender que esto se hizo por presión.

PUEDES VER: Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

lr.pe

Leao Butrón reacciona ante comunicado de la Conar

La Conar informó que por medidas de transparencia las comunicaciones que se sostengan entre los réferis de cancha y los encargados del videoarbitraje serán de público conocimiento.

"La Conar informa que, en el marco de sus atribuciones y en concordancia con las políticas de transparencia, se ha dispuesto que los audios del VAR correspondientes a los partidos de la Liga 1 2026 sean de carácter público".

"En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la Conar difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana", informaron vía redes sociales.

En este contexto Butrón vía redes sociales tuvo una peculiar reacción sobre lo emitido por la entidad.

"Excelente por la transparencia del campeonato, pero ¿por qué no hicieron lo mismo cuando fecha tras fecha los errores arbitrales favorecían a un solo equipo en el 2024? Cualquiera diría que lo hacen por la presión que empezaron a hacer desde cierta administración temporal", escribió el exportero.

larepublica.pe

PUEDES VER: Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

lr.pe

Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC

Cabe señalar que Juan Sulca, presidente de la Conar, también dio su opinión sobre el tema, señalando que el contacto entre Williams Riveros y Aldair Fuentes es normal al momento de disputar un balón.

"Hay una situación en la que el árbitro, en un primer momento, no aprecia una falta; luego recibe un llamado del VAR para invitarlo a una revisión por una posible falta, cambia su decisión inicial y cobra falta. Siendo sinceros, nosotros no apreciamos la evidencia de una falta, sino un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa", manifestó en el programa Fútbol Satélite.

Notas relacionadas
Leao Butrón lanzó fuerte comentario contra Universitario tras bicampeonato de Alianza Lima en la Liga Femenina: "Nunca tendrán identidad"

Leao Butrón lanzó fuerte comentario contra Universitario tras bicampeonato de Alianza Lima en la Liga Femenina: "Nunca tendrán identidad"

LEER MÁS
Leao Butrón y su postura ante la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Estamos fallando como hinchas"

Leao Butrón y su postura ante la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Estamos fallando como hinchas"

LEER MÁS
Leao Butrón y su irónico mensaje tras críticas de administrador de Universitario a Sporting Cristal: "Imiten el agravio y la soberbia"

Leao Butrón y su irónico mensaje tras críticas de administrador de Universitario a Sporting Cristal: "Imiten el agravio y la soberbia"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

LEER MÁS
Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: "No apreciamos evidencia de falta"

Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: "No apreciamos evidencia de falta"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leao Butrón y su postura tras anuncio de Conar sobre publicación de audios del VAR: “Cualquiera diría que lo hacen por la presión”

Precio de combustibles HOY 10 de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas este 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Fútbol Peruano

Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

Hernán Barcos evidencia su enojo y lanza fuerte mensaje tras empate de FC Cajamarca en Liga 1: "Hay que correr más"

Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: "No apreciamos evidencia de falta"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025