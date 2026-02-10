Tras el polémico penal cobrado por Kevin Ortega en el partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1, la ‘U’ emitió una carta a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) solicitando que se liberen los audios. Horas después, la entidad dio a conocer mediante un comunicado que, desde la fecha 3 del campeonato peruano, los audios del VAR serían publicados.

En este contexto, vía redes sociales, Leao Butrón, exjugador de Alianza Lima, reaccionó ante este comunicado. En un primer momento, felicitó esta transparencia por parte de la entidad al señalar que los audios serán públicos; sin embargo, dio a entender que esto se hizo por presión.

Leao Butrón reacciona ante comunicado de la Conar

La Conar informó que por medidas de transparencia las comunicaciones que se sostengan entre los réferis de cancha y los encargados del videoarbitraje serán de público conocimiento.

"La Conar informa que, en el marco de sus atribuciones y en concordancia con las políticas de transparencia, se ha dispuesto que los audios del VAR correspondientes a los partidos de la Liga 1 2026 sean de carácter público".

"En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la Conar difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana", informaron vía redes sociales.

En este contexto Butrón vía redes sociales tuvo una peculiar reacción sobre lo emitido por la entidad.

"Excelente por la transparencia del campeonato, pero ¿por qué no hicieron lo mismo cuando fecha tras fecha los errores arbitrales favorecían a un solo equipo en el 2024? Cualquiera diría que lo hacen por la presión que empezaron a hacer desde cierta administración temporal", escribió el exportero.

Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC

Cabe señalar que Juan Sulca, presidente de la Conar, también dio su opinión sobre el tema, señalando que el contacto entre Williams Riveros y Aldair Fuentes es normal al momento de disputar un balón.

"Hay una situación en la que el árbitro, en un primer momento, no aprecia una falta; luego recibe un llamado del VAR para invitarlo a una revisión por una posible falta, cambia su decisión inicial y cobra falta. Siendo sinceros, nosotros no apreciamos la evidencia de una falta, sino un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa", manifestó en el programa Fútbol Satélite.