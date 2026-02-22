Fixture de la Champions League 2026: fecha, hora y canales para los partidos por los playoffs

Este martes 24 vuelve la Champions League con emocionantes encuentros por los playoffs, donde equipos como Real Madrid, Inter de Milán, PSG y Atlético de Madrid buscarán el resultado que les permita seguir en esta tan ansiada competición. Para esta fecha, muchos equipos deberán mantener la ventaja conseguida en el partido de ida, mientras que otros tendrán que salir desde el primer minuto a conseguir los goles necesarios para pasar de fase.

Uno de los equipos revelación fue el conjunto de Bodø/Glimt, que tendrá que visitar el estadio Giuseppe Meazza para mantener el 3-1 que sacó frente al conjunto italiano. Mientras que los colchoneros deberán recibir la visita del Club Brujas, con el cual protagonizaron un partido con muchos goles que quedó 3-3.

Fixture de la Champions League

Martes 24 de marzo

Atlético de Madrid vs Club Brujas | 12 .45 p.m. | 24.02

| 12 .45 p.m. | 24.02 Bayer Leverkusen vs Olympiacos | 3.00 p.m. | 24.02

| 3.00 p.m. | 24.02 Inter vs Bodø/Glimt | 3.00 p.m. | 24.02

| 3.00 p.m. | 24.02 Newcastle vs Qarabag | 3.00 p.m. | 24.02

Miércoles 25 de marzo

Atalanta vs Borussia Dortmund | 12 .45 p.m. | 25.02

| 12 .45 p.m. | 25.02 Juventus vs Galatasaray | 3.00 p.m. | 25.02

| 3.00 p.m. | 25.02 PSG vs Mónaco | 3.00 p.m. | 25.02

| 3.00 p.m. | 25.02 Real Madrid vs Benfica | 3.00 p.m. | 25.02

¿Dónde ver la Champions League 2026?

Para ver los partidos de la Champions League 2026, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN, que te brinda la cobertura completa de todos los encuentros de esta competición. Además, vía streaming, puedes verlo mediante Disney Plus. Otra opción es seguir la cobertura completa del encuentro aquí, en La República Deportes.