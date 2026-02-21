Cerro Porteño vs Olimpia EN VIVO por el superclásico de la liga paraguaya: horario y canal del partido

Cerro Porteño y Olimpia empataron 1-1 en su último superclásico. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Cerro Porteño vs Olimpia juegan este sábado 21 de febrero, desde las 6.30 p. m. (hora paraguaya), por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El superclásico se disputará en el estadio ueno La Nueva Olla (Asunción), con transmisión a cargo del canal Tigo Sports. Para que no te pierdas este partidazo, sigue la cobertura ONLINE de La República y conoce las alineaciones confirmadas de ambos clubes, así como el marcador actualizado minuto a minuto con la recopilación en video de goles e incidencias.

El enfrentamiento que desata pasiones en territorio guaraní tendrá un nuevo capítulo este fin de semana. El Ciclón y el Decano, los dos clubes más grandes de su país, se medirán por el primer superclásico de esta temporada, en el cual el vigente campeón actuará como local.

Cerro Porteño viene de perder 0-2 frente a Nacional en el denominado clásico de Barrio Obrero. Esta derrota lo dejó en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con apenas 8 unidades. Olimpia, por su parte, empató sin goles ante Rubio Ñu y, con sus 11 puntos, está a solo dos de ser el líder.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Olimpia?

En Paraguay, el superclásico Cerro - Olimpia empezará a las 6.30 p. m. Para otros países, revisa la guía de horarios.

Costa Rica, México: 3.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 6.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs Olimpia?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal Tigo Sports, el cual tiene los derechos de todo el fútbol paraguayo.

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

Pronóstico de Cerro Porteño vs Olimpia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Cerro es favorito dada su condición de local.

Betsson: gana Cerro (2,25), empate (3,20), gana Olimpia (2,98)

Betano: gana Cerro (2,32), empate (3,15), gana Olimpia (3,10)

Bet365: gana Cerro (2,20), empate (2,90), gana Olimpia (3,10)

1XBet: gana Cerro (2,29), empate (3,30), gana Olimpia (3,03)

Coolbet: gana Cerro (2,25), empate (3,15), gana Olimpia (3,15)

Doradobet: gana Cerro (2,30), empate (3,20), gana Olimpia (3,00).

Alineaciones probables de Cerro Porteño vs Olimpia

Estos son los posibles equipos titulares de Cerro Porteño y Olimpia para el importante encuentro.

Cerro Porteño : Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez e Ignacio Aliseda o Santiago Mosquera; Juan Iturbe y Pablo Vegetti.

: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez e Ignacio Aliseda o Santiago Mosquera; Juan Iturbe y Pablo Vegetti. Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Juan Fer Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Delmas, Alcaraz, Leguizamón o Alfonso.

Entradas para Cerro Porteño vs Olimpia

Las entradas para este cruce se podrán comprar en el estadio La Nueva Olla, pero también a través de la aplicación Tuti.

Precio de las entradas para el partido ante Olimpia. Foto: Cerro Porteño

Últimos partidos de Cerro Porteño vs Olimpia

Así quedaron los cinco últimos cruces entre ambas escuadras por la Primera División de Paraguay.

Cerro Porteño 1-1 Olimpia | 19.10.25

Olimpia 2-3 Cerro Porteño | 03.08.25

Cerro Porteño 1-2 Olimpia | 03.05.25

Olimpia 2-1 Cerro Porteño | 23.02.25

Olimpia 3-0 Cerro Porteño | 27.10.24.

Árbitro de Cerro Porteño vs Olimpia

La APF designó la siguiente terna arbitral para el duelo entre azulgranas y franjeados.