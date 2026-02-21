Cerro Porteño vs Olimpia EN VIVO por el superclásico de la liga paraguaya: horario y canal del partido
En el estadio General Pablo Rojas, Cerro Porteño recibe a su archirrival Olimpia por el partido más atractivo de la sexta jornada en el Torneo Apertura 2026 de Paraguay.
- Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: horario y canal de TV del partido de hoy por el Torneo Apertura de Liga 1
- Partidos de hoy, viernes 20 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Cerro Porteño vs Olimpia juegan este sábado 21 de febrero, desde las 6.30 p. m. (hora paraguaya), por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El superclásico se disputará en el estadio ueno La Nueva Olla (Asunción), con transmisión a cargo del canal Tigo Sports. Para que no te pierdas este partidazo, sigue la cobertura ONLINE de La República y conoce las alineaciones confirmadas de ambos clubes, así como el marcador actualizado minuto a minuto con la recopilación en video de goles e incidencias.
El enfrentamiento que desata pasiones en territorio guaraní tendrá un nuevo capítulo este fin de semana. El Ciclón y el Decano, los dos clubes más grandes de su país, se medirán por el primer superclásico de esta temporada, en el cual el vigente campeón actuará como local.
PUEDES VER: Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Cristal: 'Hay que ser realistas'
Cerro Porteño viene de perder 0-2 frente a Nacional en el denominado clásico de Barrio Obrero. Esta derrota lo dejó en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con apenas 8 unidades. Olimpia, por su parte, empató sin goles ante Rubio Ñu y, con sus 11 puntos, está a solo dos de ser el líder.
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Olimpia?
En Paraguay, el superclásico Cerro - Olimpia empezará a las 6.30 p. m. Para otros países, revisa la guía de horarios.
- Costa Rica, México: 3.30 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 4.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 5.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 6.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs Olimpia?
La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal Tigo Sports, el cual tiene los derechos de todo el fútbol paraguayo.
- Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)
- Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)
- TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)
- Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).
Pronóstico de Cerro Porteño vs Olimpia
Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Cerro es favorito dada su condición de local.
- Betsson: gana Cerro (2,25), empate (3,20), gana Olimpia (2,98)
- Betano: gana Cerro (2,32), empate (3,15), gana Olimpia (3,10)
- Bet365: gana Cerro (2,20), empate (2,90), gana Olimpia (3,10)
- 1XBet: gana Cerro (2,29), empate (3,30), gana Olimpia (3,03)
- Coolbet: gana Cerro (2,25), empate (3,15), gana Olimpia (3,15)
- Doradobet: gana Cerro (2,30), empate (3,20), gana Olimpia (3,00).
Alineaciones probables de Cerro Porteño vs Olimpia
Estos son los posibles equipos titulares de Cerro Porteño y Olimpia para el importante encuentro.
- Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez e Ignacio Aliseda o Santiago Mosquera; Juan Iturbe y Pablo Vegetti.
- Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Juan Fer Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Delmas, Alcaraz, Leguizamón o Alfonso.
PUEDES VER: Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: posiciones de los clubes y partidos de hoy por la fecha 3
Entradas para Cerro Porteño vs Olimpia
Las entradas para este cruce se podrán comprar en el estadio La Nueva Olla, pero también a través de la aplicación Tuti.
Precio de las entradas para el partido ante Olimpia. Foto: Cerro Porteño
Últimos partidos de Cerro Porteño vs Olimpia
Así quedaron los cinco últimos cruces entre ambas escuadras por la Primera División de Paraguay.
- Cerro Porteño 1-1 Olimpia | 19.10.25
- Olimpia 2-3 Cerro Porteño | 03.08.25
- Cerro Porteño 1-2 Olimpia | 03.05.25
- Olimpia 2-1 Cerro Porteño | 23.02.25
- Olimpia 3-0 Cerro Porteño | 27.10.24.
Árbitro de Cerro Porteño vs Olimpia
La APF designó la siguiente terna arbitral para el duelo entre azulgranas y franjeados.
- Principal: David Ojeda
- Asistente 1: José Cuevas
- Asistente 2: Carmelo Candia
- Cuarto árbitro: Marco Franco
- VAR: Carlos Benítez
- AVAR: Héctor Balbuena.