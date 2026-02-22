Este martes 24 inician los partidos de vuelta de la Copa Libertadores 2026 con encuentros especiales que prometen tener mucha emoción y pasión, pues esta fase definirá el futuro de muchos equipos que desean clasificar a esta gran competición. Entre los encuentros más esperados está el de Sporting Cristal frente a 2 de Mayo. Los rimenses buscarán cerrar la llave en el estadio Miguel Grau del Callao, donde los hinchas ya agotaron las entradas para dicho enfrentamiento.

Otros encuentros que también prometen dar la hora son el de Botafogo contra Nacional de Potosí; los brasileños perdieron en el partido de ida frente a los bolivianos y esperan poder revertirlo en casa. Otro encuentro importante será el de Barcelona SC contra Argentinos Jrs., que terminó por la mínima diferencia a favor de los argentinos.

Programación de partidos de la Copa Libertadores 2026

Martes 24

Huachipato vs Carabobo | 5.00 p.m. | 24.02

| 5.00 p.m. | 24.02 Independiente Medellín vs Liverpool Montevideo | 7.30 p.m. | 24.02

| 7.30 p.m. | 24.02 Sporting Cristal vs 2 de Mayo | 7.30 p.m. | 24.02

Miércoles 25

Bahia vs O'Higgins | 5.00 p.m. | 25.02

| 5.00 p.m. | 25.02 Argentinos Juniors vs Barcelona SC | 7.30 p.m. | 25.02

| 7.30 p.m. | 25.02 Botafogo vs Nacional Potosí | 7.30 p.m. | 25.02

| 7.30 p.m. | 25.02 Guaraní vs Juventud | 5.00 p.m. | 26.02

| 5.00 p.m. | 26.02 Tolima vs Deportivo Táchira | 7.30 p.m. | 26.02

¿Dónde ver la Copa Libertadores 2026?

Para seguir los partidos de la Copa Libertadores 2026, puedes sintonizar la señal de ESPN, que ofrece la transmisión completa de los encuentros. También tienes la opción de verlos vía streaming en Disney Plus o seguir todas las incidencias del duelo aquí, en La República Deportes.