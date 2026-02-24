HOYSuscripcion LR Focus

Conmebol estrenará documental del 'Bombonerazo' de Alianza Lima ante Boca Juniors por Copa Libertadores

A un año del histórico partido en el que eliminó al club xeneize en su propio estadio, el equipo íntimo protagonizará la nueva edición de la serie Conmebol Libertadores Pulso.

Alianza Lima eliminó por penales a Boca Juniors en la Copa del 2025. Foto: Conmebol Libertadores
La hazaña que Alianza Lima logró hace un año al eliminar al poderoso Boca Juniors de la Copa Libertadores sigue resonando en la memoria de los hinchas. Incluso para la Conmebol, aquel partido ya ha pasado a ser "histórico", motivo por el cual será el tema de su más próximo documental.

"A un año de un hecho histórico para Alianza Lima: la historia de la eliminación a Boca Juniors en La Bombonera. Una nueva edición de la Conmebol Libertadores Pulso", anunció la cuenta oficial en redes del certamen. El estreno de la producción audiovisual se realizará este miércoles 25 de febrero, en el canal de YouTube de la Copa, el cual ya ofrece parte del material como adelanto.

PUEDES VER: Manco se rectifica tras decir que Quevedo llegó tarde a los entrenamientos de Alianza: 'Nunca fue con mala intención'

lr.pe

¿Qué pasó en el 'Bombonerazo' de Alianza Lima?

En febrero del año pasado, Alianza visitó el mítico estadio La Bombonera con la difícil misión de eliminar a Boca Juniors en la fase previa 2 de la Libertadores. A pesar de haber ganado el duelo de ida en Matute, la ventaja mínima de un gol con la que llegó al recinto xeneize no le duró mucho a los blanquiazules, pues apenas a los 5 minutos los argentinos igualaron el marcador global tras el autogol de Miguel Trauco.

Hernán Barcos no tardó mucho en empatar el encuentro y volver a poner a los victorianos arriba en el global, pero en el segundo tiempo Boca encontró el 2-1 que llevó la serie a la tanda de penales. Ya en esta definición, el portero Guillermo Viscarra se convirtió en héroe al atajarle el quinto y último penal a Alan Velasco para imponerse 5-4 por esta vía.

¿Qué pasó con Alianza Lima en la Copa Libertadores?

Aquel 2025, tras su hazaña frente a Boca, Alianza superó una última ronda preliminar para llegar a fase de grupos, instancia en la cual quedó tercero y alcanzó un cupo para los playoffs de la Copa Sudamericana. Este año, en cambio, se fue eliminado en la fase previa 1 por el club paraguayo 2 de Mayo.

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

¿Dónde juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY por la clasificación a la fase 3 de Copa Libertadores?

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

