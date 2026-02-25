HOYSuscripcion LR Focus

Perú será el último rival de España antes del Mundial 2026: prensa ibérica confirma partido amistoso

De acuerdo con el Diario Marca, Perú se enfrentará en el mes de junio a la selección española como parte de la preparación de la 'Roja' para el Mundial 2026.

Perú enfrentará a España en amistoso internacional. Foto: composición LR/ Instagram
Perú enfrentará a España en amistoso internacional. Foto: composición LR/ Instagram

Perú se enfrentará a España por lo que será el último amistoso de la 'Roja', un amistoso de alto nivel que pondrá a prueba las capacidades de Mano Menezes. Esto será como parte de su preparación de la selección española de cara al Mundial 2026. Esto de acuerdo a información del 'Diario Marca'.

Según el medio mencionado, este compromiso se dará el 8 de junio, después de que los españoles enfrenten a Irak. Dicho encuentro se jugará en Puebla, México. Este compromiso se presenta como una gran oportunidad para la Bicolor, para así poder medirse ante las principales potencias del fútbol mundial como lo es España.

PUEDES VER: Perú alista nuevos amistosos a mediados de año: la Bicolor sería 'sparring' de 2 selecciones mundialistas

lr.pe

Perú se enfrentará en amistoso contra España

Titular del Diario Marca. Foto: Diario Marca

Titular del Diario Marca. Foto: Diario Marca

De acuerdo a Marca, España tendrá que primero enfrentarse a Irak para después viajar a México y enfrentarse a Perú en el estadio Cuauhtémoc.

"Iraq y Perú serán los ensayos de España antes del Mundial", empezó titulando el medio.

"España ya tiene fijado cómo será su preparación en forma de amistosos. Con la concentración lanzada desde el último fin de semana de mayo, el de la final de la Champions, el primer amistoso será el 4 de junio, en Riazor. Será ante Irak. Después de que China se ofreciera como rival, ha sido la selección iraquí la elegida".

"(...) Viajará a Puebla para enfrentarse en el estadio Cuauhtémoc a Perú el día 8. Después de avanzar mucho para que el rival en México fuese Chile, al final es la selección andina la que servirá como ensayo final antes del estreno del 15 de junio, ante Cabo Verde en Atlanta", se lee en la nota del medio español.

A esto también se le suma información del periodista Gustavo Peralta, durante la transmisión del programa L1 Max, donde dio más detalles sobre el encuentro. "En las próximas horas, si es que ya no se firmó, es casi un hecho que Perú jugará contra España. España valoraba y quería jugar con Chile, pero Chile cerró con Portugal y, ante eso, llamaron al empresario y escogieron a Perú", explicó el comunicador.

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

lr.pe

Antecedentes entre Perú vs España

Ante Perú existen tres antecedentes. El más reciente se remonta a mayo de 2008, en la antesala de la Eurocopa que luego se conquistó en Viena. España se impuso 2-1 con tantos de Villa y Capdevila, este último cuando el reloj marcaba el minuto 90.

Ese mismo resultado se registró en febrero de 2004, gracias a las anotaciones de Joseba Etxeberria y Rubén Baraja. El primer duelo entre ambas selecciones fue mucho más antiguo, en julio de 1960, y se disputó en Lima, donde España ganó 3-1 con goles de Di Stéfano y un doblete de Luis Suárez.

¿Cuándo es el Perú vs España?

De acuerdo a lo informado, este encuentro se realizará el 8 de junio, en el estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, México. Sin embargo, aun falta la confirmación por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), para conocer los detalles con respecto a los horarios.

