Deportes

Mano Menezes revela ambicioso plan para su primer año con la selección peruana: "Pensamos tener 8 amistosos"

El técnico brasileño detalló parte de su plan de trabajo con la Bicolor para este 2026 y le pidió a los hinchas que "puedan comprender" si no se obtienen resultados de inmediato.

Mano Menezes tiene contrato hasta el final de las eliminatorias al Mundial 2030. Foto: FPF
Mano Menezes tiene contrato hasta el final de las eliminatorias al Mundial 2030. Foto: FPF

El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, reveló que tiene planeado disputar ocho partidos amistosos en este 2026 como parte de su primer año en el representativo nacional. En entrevista para el canal de YouTube Bicolor+, el estratega brasileño detalló parte de su plan de trabajo para los próximos meses.

"Pensamos tener ocho encuentros amistosos: dos en marzo, luego dos más y después una tanda de cuatro partidos, que esperamos confirmar próximamente. Vamos a hacer una gira y terminar en Lima. Queremos llegar a diciembre con claridad sobre los nuevos nombres que serán parte de la selección la próxima temporada. Siempre vamos a visitar estadios y analizar partidos", dijo el técnico.

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: 'Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo'

lr.pe

¿Qué partidos amistosos ha confirmado la selección peruana?

Hasta el momento, la Blanquirroja ya tiene pactados dos cotejos de práctica para la fecha FIFA de marzo. El primero lo jugará ante Senegal, el sábado 28 de dicho mes, en el Stade de France. En tanto, el segundo se llevará a cabo el martes 31, en el Estadio Municipal de Butarque, frente a Honduras.

Próximo amistosos de la selección peruana. Foto: FPF

Próximo amistosos de la selección peruana. Foto: FPF

Para junio, la FPF estaría cerca de concretar un choque contra Escocia en Nueva York, según informó el periodista Gustavo Peralta. Además, también tendría chance de medirse a España, aunque el combinado ibérico no sería la primera opción para la directiva.

Mano Menezes pide comprensión a los hinchas

"Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto", fue el pedido que, de forma indirecta, le hizo el DT a la afición.

PUEDES VER: Rizola y su opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: 'El rendimiento no fue tan alto como esperaba'

lr.pe

Mano Menezes añadió que el principal objetivo de la Bicolor será clasificar al próximo Mundial. "Lo más importante del trabajo que vamos a dirigir es que Perú pueda volver al Mundial en el 2030. Para ello, las eliminatorias son un camino que necesitamos recorrer. Tenemos un periodo largo para el inicio de ese proceso y eso nos permitirá evaluar el rendimiento", sostuvo.

Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

Perú alista nuevos amistosos a mediados de año: la Bicolor sería 'sparring' de 2 selecciones mundialistas

Perú alista nuevos amistosos a mediados de año: la Bicolor sería 'sparring' de 2 selecciones mundialistas

Selección peruana ya tiene rival para su segundo partido de la gira por Europa: equipo de Mano Menezes enfrentará a Honduras

Selección peruana ya tiene rival para su segundo partido de la gira por Europa: equipo de Mano Menezes enfrentará a Honduras

