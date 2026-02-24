Perú alista nuevos amistosos a mediados de año: la Bicolor sería 'sparring' de 2 selecciones mundialistas
Tras confirmarse que la selección peruana jugará contra Senegal y Honduras, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, desde la FPF se alistan para concretar dos amistosos más.
La selección peruana se alista para sus próximos compromisos de cara a lo que será la era Mano Menezes al mando de Perú. Hace unas horas atrás, se confirmó por parte de la Federación Peruana de Fútbol que la Bicolor jugará contra Senegal en París, siendo este el debut de Menezes con la selección, mientras que el segundo encuentro será contra Honduras en España.
No obstante, se llegó a conocer que desde la FPF buscarían otros dos partidos más para así perfeccionar el juego que propondrá el entrenador brasileño, pues de acuerdo con información de Gustavo Peralta, en el programa 'Modo Fútbol', para junio habría un par de encuentros con selecciones mundialistas; estos serían contra España y Escocia.
Perú jugaría amistoso contra España y Escocia
De acuerdo con el periodista, existen estas dos opciones. Sin embargo, falta afinar detalles, pues la selección española sería quien tendría que escoger a Perú para el amistoso, aunque Peralta también señaló que desde la FPF hay otro país europeo que quiere jugar con la Blanquirroja y este gustaría más.
"Para junio hay otros amistosos, dos. Hay una posibilidad de que sea con España, pero no es que Perú va a elegir a España, sino que España tiene que elegir entre cinco posibilidades que tiene, entre ellas, Perú. En México es una posibilidad que se dé; si no, Perú ha recibido la comunicación de que hay otra selección de Europa que juega el Mundial. Eso por un lado".
"Perú está cerca de concretar frente a Escocia, el 6 de junio en Harrison, New Jersey, en el estadio de Red Bull. Lo más seguro es que jueguen, eso lo tienen que ver con Mano Menezes, al margen del otro amistoso con España u otra selección de Europa. Según lo que me dicen en Federación, les gusta más la otra opción que España", fueron las palabras de Peralta.
¿Cuándo juega la selección peruana contra Senegal y Honduras?
Perú ya tiene sus dos partidos confirmados, los cuales se realizarán en el mismo mes de marzo. La selección peruana enfrentará a Senegal este sábado 28 de marzo en el Stade de France, mientras que su encuentro contra Honduras se llevará a cabo el 31 del mismo mes en el Estadio Municipal de Butarque, ubicado en Madrid, España.