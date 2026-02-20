HOYSuscripcion LR Focus

Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac
Deportes

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: hora y canal de TV para ver al tenista peruano en los cuartos de final del Río Open 2026

El 'Colorado' sueña con dar otro batacazo, tras eliminar a João Fonseca con 5-7, 6-3 y 6-4. El Jockey Club de Brasil fue testigo de un partidazo e incluso remontó 3 break-points.

Ignacio Buse se enfrenta al experimentado italiano en Brasil. Foto: Lr/Caretas
Ignacio Buse se enfrenta al experimentado italiano en Brasil. Foto: Lr/Caretas

Ignacio Buse firmó el batacazo del ATP Río Open 2026, tras eliminar a João Fonseca en Brasil. El tenista peruano logró lo impensado ante la 'Joya' carioca y una de las figuras más prometedoras del circuito. De este modo, hoy a las 5:00 pm, se medirá a otro duro rival como Matteo Berrettini. Los fanáticos del tenis pueden disfrutar de este duelo en ESPN y Disney Plus. El italiano parte como favorito al ser Top 57 y cuenta con más experiencia a sus 29 años.

'Nacho' sigue dejando huella, ya que se ha convertido en figura indiscutible en la selección peruana de tenis para disputar la Copa Davis e incluso en el circuito ATP siempre da pelea. El 'Colorado' derrotó al favorito João Fonseca 2-1, remontando 3 break-points y 40-0 abajo en el imponente Jockey Club Brasileiro.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

lr.pe

¿A qué hora ver Ignacio Buse vs Matteo Berretini por Rio Open 2026?

Nadie quiere perderse este decisivo partido en superficie de arcilla, la favorita de Ignacio Buse, por los cuartos de final del ATP Brasil. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios oficiales del compromiso.

  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Brasil: 7:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Chile: 7:00 pm

PUEDES VER: Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

lr.pe

¿En qué canal puedes ver el partido entre Ignacio Buse y Matteo Berretini por ATP Rio Open 2026?

Las personas que no puedan asistir al imponente Jockey Club Brasileiro pueden seguir el partido por la señal de ESPN o en la popular plataforma de Disney Plus. Es importante destacar que se juega a 3 sets y puede pasar las 2 horas de juego como ayer.

PUEDES VER: ¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

lr.pe

¿Cómo llega Matteo Berretini al duelo clave en Brasil?

Matteo Berrettini, actualmente en la posición 57 del ranking ATP, avanza a esta fase luego de superar al serbio Dusan Lajovic con un marcador de 3-6, 6-4 y 6-2. Este encuentro marcará el primer enfrentamiento entre Italia y Perú por un boleto a las semifinales. A pesar de no estar en su mejor momento,' Mati' cuenta con una destacada trayectoria que incluye 10 títulos e incluso alcanzó el puesto número 6 en el ranking mundial. Sin embargo, Buse juega con alma y corazón.

