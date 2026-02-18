Hernán Barcos está en el ojo de la tormenta tras referirse a la actualidad de Alianza Lima. El delantero argentino aseguró que, al igual que todos los hinchas blanquiazules, está incómodo por la crisis deportiva que atraviesa el club. Es más, dejó abierta la posibilidad de regresar a la institución de La Victoria. Como era de esperarse, sus declaraciones han generado controversia y uno de los que salió a cuestionarlo fue Reimond Manco.

En el programa 'Tócame que soy realidad', el exvolante peruano aseguró que sus comentarios sobre incrementan las críticas hacia el plantel de Pablo Guede. Sin embargo, precisó que este tipo de declaraciones no le sorprende porque no es la primera vez que Barcos actúa de esta manera.

Reimond Manco arremete contra Hernán Barcos por hablar de Alianza Lima

"Con sus comentarios le echa más leña al fuego. Es astuto, porque dice 'Yo, como hincha, realmente estoy incómodo con los resultados, pero recién está empezando y hay que tener paciencia'. Ya pues, papi, no todos somos tontos. Tiras la piedra y escondes la mano", dijo en un principio.

Además, recordó que solía hablar de la misma manera cuando estaba en Alianza Lima. Según explicó, tenía comentarios sobre otro jugadores del plantel con los dirigentes. Por ello, no era de los más queridos en el equipo.

"Ese tipo de declaraciones que tiene ahora, las tenía con los dirigentes sobre otros jugadores cuando aún estaba en Alianza. (...) No solo los indisciplinados no lo querían; tampoco los profesionales que se portan bien. ¿Cuándo has visto al 'Zorrito' Aguirre en un tema de indisciplina? ¿Por qué crees que el 'Zorrito' declaró eso? Que para él, Hernán no era una buena persona", complementó.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alianza Lima?

A pesar de ser jugador de FC Cajamarca, Hernán Barcos no le cerró las puertas a un posible regreso a Alianza Lima. Bajo su punto de vista, su regreso es responsabilidad de la institución.

"Uno siempre está agradecido con el club, con el hincha y con cómo nos trataron siempre. Obviamente que incomoda, como a todos los hinchas les molesta la situación actual. ¿Volver a Alianza? No depende de mí, veremos en un futuro. Todavía soy jugador de FC Cajamarca", enfatizó.