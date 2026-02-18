HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

Jerí censurado ¿quien sigue? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Reimond Manco cuestionó a Hernán Barcos por opinar sobre la crisis deportiva de Alianza Lima: "Tiras la piedra y escondes la mano"

El exvolante peruano no se guardó nada y arremetió contra Hernán Barcos después de que afirmó que estaba incómodo por la actual situación que atraviesa la institución blanquiazul.

Reimond Manco lapidó a Hernán Barcos por declaraciones sobre Alianza Lima. Foto: composición LR/A la Cama con el Rei/Entre Bolas
Reimond Manco lapidó a Hernán Barcos por declaraciones sobre Alianza Lima. Foto: composición LR/A la Cama con el Rei/Entre Bolas

Hernán Barcos está en el ojo de la tormenta tras referirse a la actualidad de Alianza Lima. El delantero argentino aseguró que, al igual que todos los hinchas blanquiazules, está incómodo por la crisis deportiva que atraviesa el club. Es más, dejó abierta la posibilidad de regresar a la institución de La Victoria. Como era de esperarse, sus declaraciones han generado controversia y uno de los que salió a cuestionarlo fue Reimond Manco.

En el programa 'Tócame que soy realidad', el exvolante peruano aseguró que sus comentarios sobre incrementan las críticas hacia el plantel de Pablo Guede. Sin embargo, precisó que este tipo de declaraciones no le sorprende porque no es la primera vez que Barcos actúa de esta manera.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: No me gusta que mi arquero sea figura

lr.pe

Reimond Manco arremete contra Hernán Barcos por hablar de Alianza Lima

"Con sus comentarios le echa más leña al fuego. Es astuto, porque dice 'Yo, como hincha, realmente estoy incómodo con los resultados, pero recién está empezando y hay que tener paciencia'. Ya pues, papi, no todos somos tontos. Tiras la piedra y escondes la mano", dijo en un principio.

Además, recordó que solía hablar de la misma manera cuando estaba en Alianza Lima. Según explicó, tenía comentarios sobre otro jugadores del plantel con los dirigentes. Por ello, no era de los más queridos en el equipo.

"Ese tipo de declaraciones que tiene ahora, las tenía con los dirigentes sobre otros jugadores cuando aún estaba en Alianza. (...) No solo los indisciplinados no lo querían; tampoco los profesionales que se portan bien. ¿Cuándo has visto al 'Zorrito' Aguirre en un tema de indisciplina? ¿Por qué crees que el 'Zorrito' declaró eso? Que para él, Hernán no era una buena persona", complementó.

PUEDES VER: DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: La verdad molesta

lr.pe

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alianza Lima?

A pesar de ser jugador de FC Cajamarca, Hernán Barcos no le cerró las puertas a un posible regreso a Alianza Lima. Bajo su punto de vista, su regreso es responsabilidad de la institución.

"Uno siempre está agradecido con el club, con el hincha y con cómo nos trataron siempre. Obviamente que incomoda, como a todos los hinchas les molesta la situación actual. ¿Volver a Alianza? No depende de mí, veremos en un futuro. Todavía soy jugador de FC Cajamarca", enfatizó.

Notas relacionadas
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

LEER MÁS
DT de FC Cajamarca niega conflicto de intereses por doble rol de Hernán Barcos: "Fue importante para traer jugadores"

DT de FC Cajamarca niega conflicto de intereses por doble rol de Hernán Barcos: "Fue importante para traer jugadores"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

LEER MÁS
Revelan cuál es la cláusula entre Universitario y Jorge Fossati para su posible rescisión de contrato

Revelan cuál es la cláusula entre Universitario y Jorge Fossati para su posible rescisión de contrato

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención médica desde tu celular: ¿cómo acceder a una consulta en el Hospital Digital del Minsa?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Magaly Medina revela que Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor' habrían mantenido su relación en secreto y viajaron juntos a Colombia y Argentina

Fútbol Peruano

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

Revelan por qué Javier Rabanal aún no hace debutar a Miguel Silveira en Universitario: "Está buscando el momento ideal"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

EN VIVO: Congreso elije HOY al nuevo presidente en reemplazo de José Jerí

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025