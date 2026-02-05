HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

José Domingo Pérez responde tras amenazas de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Reimond Manco cuestiona la sorpresiva alineación de Pablo Guede ante 2 de Mayo: "Se equivoca al experimentar en Copa Libertadores"

El exfutbolista criticó duramente la alineación de Guede, señalando que experimentar en un partido crucial no es aceptable y podría costarle la serie previo a la fase de grupos.

Reimond Manco lapida a Pablo Guede por la alineación titular. Foto: Lr/A la Cama con el Rei
Reimond Manco lapida a Pablo Guede por la alineación titular. Foto: Lr/A la Cama con el Rei

Alianza Lima decepcionó en su debut por Copa Libertadores, tras perder 1-0 ante el debutante 2 de Mayo. El entrenador Pablo Guede soprendió con inusual once titular, cambios tardíos y algunas desafortuandas lesiones. El conjunto aliancista careció de profundidad y nunca se adaptaron al friccionado partido. Por este motivo, Reimond Manco rompió su silencio y lapidó al DT por realiazar experimentos en un partido oficial.

Los Blanquiazules realizaron una gran inversión para contratar a Federico Girotti. Desde su arribo a la institución victoriana, el atacante de 26 años participó en 5 compromisos (entre amistosos y Copa Libertadores); sin embargo, todavía no registra tantos con la dorsal '99'.

PUEDES VER: Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la alineación de Pablo Guede en Alianza Lima?

Reimond Manco mostró su incomodidad al ver el once titular de Alianza Lima. "No le voy a pedir a Guede que se adapte al fútbol peruano en dos semanas, ni tampoco puede pedirle a un equipo del fútbol peruano que se adapte a su idea de juego en 10 días. Lo ideal es ir de a pocos y saber en qué partidos puedo ir variando y probando. Creo que se equivoca al cambiar la alineación, a cambiar ciertos nombres en este partido. No me parece que sea un mal entrenador, pero se equivoca al querer experimentar en un partido de Copa", enfatizó en su programa 'A la Cama con el Rei'.

“Yo entiendo que Guede trabaje, que sea un estudioso, pero todo tiene un proceso y todo debe avanzar paso a paso. No puedes experimentar en un partido crucial para la institución y para el hincha, ni ante la relevancia que tiene un encuentro de Copa", analizó el exfutbolista.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

lr.pe

Reimond Manco arremete contra Federico Girotti ante 2 de Mayo

Manco despotricó contra el flamante fichaje de Alianza Lima. “En dos partidos no puedes sacar conclusiones, pero lo de hoy de Girotti fue malísimo, fue una decepción. Hasta el momento, Girotti es de lo más bajo que hay. Es Paolo, Ramos y Girotti”, sentenció en Reimond Manco en el programa deportivo.

PUEDES VER: Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

lr.pe

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la fase 1 de la Conmebol Libertadores, se encuentra programado para el miércoles 11 de febrero. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).


Notas relacionadas
Reimond Manco aconsejó a Álex Valera no salir de Universitario tras buen presente: "Si fuese él, no me iría"

Reimond Manco aconsejó a Álex Valera no salir de Universitario tras buen presente: "Si fuese él, no me iría"

LEER MÁS
Reimond Manco, sobre el doble rol de Hernán Barcos en FC Cajamarca: “No puedes ser juez y parte”

Reimond Manco, sobre el doble rol de Hernán Barcos en FC Cajamarca: “No puedes ser juez y parte”

LEER MÁS
Reimond Manco tuvo firme postura tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “No deben continuar en Alianza”

Reimond Manco tuvo firme postura tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “No deben continuar en Alianza”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet reveló que pasó tenso momento con Pablo Guede en conferencia tras derrota de Alianza Lima: "Tú cuestionas los cambios"

Mr. Peet reveló que pasó tenso momento con Pablo Guede en conferencia tras derrota de Alianza Lima: "Tú cuestionas los cambios"

LEER MÁS
Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

LEER MÁS
Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Deportes

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025