Alianza Lima decepcionó en su debut por Copa Libertadores, tras perder 1-0 ante el debutante 2 de Mayo. El entrenador Pablo Guede soprendió con inusual once titular, cambios tardíos y algunas desafortuandas lesiones. El conjunto aliancista careció de profundidad y nunca se adaptaron al friccionado partido. Por este motivo, Reimond Manco rompió su silencio y lapidó al DT por realiazar experimentos en un partido oficial.

Los Blanquiazules realizaron una gran inversión para contratar a Federico Girotti. Desde su arribo a la institución victoriana, el atacante de 26 años participó en 5 compromisos (entre amistosos y Copa Libertadores); sin embargo, todavía no registra tantos con la dorsal '99'.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la alineación de Pablo Guede en Alianza Lima?

Reimond Manco mostró su incomodidad al ver el once titular de Alianza Lima. "No le voy a pedir a Guede que se adapte al fútbol peruano en dos semanas, ni tampoco puede pedirle a un equipo del fútbol peruano que se adapte a su idea de juego en 10 días. Lo ideal es ir de a pocos y saber en qué partidos puedo ir variando y probando. Creo que se equivoca al cambiar la alineación, a cambiar ciertos nombres en este partido. No me parece que sea un mal entrenador, pero se equivoca al querer experimentar en un partido de Copa", enfatizó en su programa 'A la Cama con el Rei'.

“Yo entiendo que Guede trabaje, que sea un estudioso, pero todo tiene un proceso y todo debe avanzar paso a paso. No puedes experimentar en un partido crucial para la institución y para el hincha, ni ante la relevancia que tiene un encuentro de Copa", analizó el exfutbolista.

Reimond Manco arremete contra Federico Girotti ante 2 de Mayo

Manco despotricó contra el flamante fichaje de Alianza Lima. “En dos partidos no puedes sacar conclusiones, pero lo de hoy de Girotti fue malísimo, fue una decepción. Hasta el momento, Girotti es de lo más bajo que hay. Es Paolo, Ramos y Girotti”, sentenció en Reimond Manco en el programa deportivo.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la fase 1 de la Conmebol Libertadores, se encuentra programado para el miércoles 11 de febrero. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).



