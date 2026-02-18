HOYSuscripcion LR Focus

Prensa paraguaya reaccionó al empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo y lanzó advertencia para la revancha: "Dará pelea en Perú"

Los medios paraguayos se refirieron acerca del resultado entre Sporting Cristal y 2 de Mayo por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Prensa paraguaya lanzó advertencia tras empate entre Sporting Cristal y 2 de Mayo. Foto: Copa Libertadores
Prensa paraguaya lanzó advertencia tras empate entre Sporting Cristal y 2 de Mayo. Foto: Copa Libertadores

El empate 2-2 entre Sporting Cristal y 2 de Mayo estuvo en la órbita de todos. La prensa paraguaya se refirió acerca del resultado de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores. Diversos medios resaltaron la falta de concentración del equipo local en los últimos minutos del partido, donde recibieron el gol de la igualdad por parte del elenco celeste. A pesar de ello, dejaron en claro que el 'Gallo' sigue con vida en la serie.

Algunos medios paraguayos indicaron que 2 de Mayo irá por otra hazaña para el partido de vuelta en Perú. Uno de ellos, Versus Sports, resaltó lo siguiente: "El ‘Gallo’ se quedó con las ganas pero avisa que dará pelea en Perú para concretar otra hazaña más en la Libertadores", indicó en su web.

PUEDES VER: Entradas Sporting Cristal vs Universitario: precios para ver el partido en el Alberto Gallardo

Prensa paraguaya se refirió acerca del empate entre Sporting Cristal y 2 de Mayo

Este resultado es agridulce para ambos equipos. Tengamos en cuenta que los celestes estuvieron arriba 1-0, a pesar de tener un jugador menos. Por otra parte, los locales pudieron voltear el marcador momentáneamente, pero cedieron el empate cerca de culminar el encuentro. El medio ABC lo tituló de la siguiente forma: "El Sportivo 2 de Mayo deja pasar la cancha de ir con ventaja a Perú". Indicando que: "Desaprovechó una oportunidad inmejorable para tomar ventaja en la serie, al igualar 2-2, en el Río Parapití, frente a un Sporting Cristal de Perú, que jugó con diez hombres desde la recta final del primer tiempo".

No cabe duda que fue un partido de muchas emociones, sobre todo por lo ocurrido en los minutos finales. Recordemos que el empate parcial de los paraguayos llegó tras una distracción de la defensa y a los pocos segundos, el defensor celeste, Cristiano, marcó un autogol que puso arriba a los locales. Finalmente, un disparo de Martín Távara, en complicidad con el arquero paraguayo, hizo que el marcador quede igualado 2-2.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

lr.pe

¿Cuándo se juega la revancha entre Sporting Cristal y 2 de Mayo?

El duelo de vuelta entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se jugará el próximo 24 de febrero a las 7.30 p. m. Este partido por la segunda fase de la Copa Libertadores tendrá como escenario el Estadio Miguel Grau del Callao.

